CCOO i UGT demanen que l’SMI pugi fins a 1.273 € al mes amb tributació a l’IRPF

Javier Pacheco i Fernando Luján durant la roda de premsa. - ACN

CCOO i UGT van proposar ahir un increment del salari mínim professional (SMI) per al 2026 del 7,5%, fins als 1.273 euros bruts al mes en 14 pagues, i que estigui subjecte a la tributació corresponent d’IRPF. Aquest augment proposat pels sindicats suposaria un increment de 89 euros sobre l’SMI d’aquest any, situat en 1.184 euros al mes, i permetria que, després de la tributació, els perceptors de l’SMI continuarien cobrant l’equivalent al 60% del salari mitjà net, de 1.216 euros al mes, la referència establerta a la Carta Social Europea. D’aquesta forma, en termes nets, una vegada fet el pagament fiscal, la proposta sindical portaria l’SMI del 2026 a 1.216 euros nets al mes, un 2,7% més que el 2025. En qualsevol cas, els sindicats assenyalen que per poder tancar un acord és necessari reformar la normativa per limitar la pràctica empresarial d’absorbir i compensar les pujades de l’SMI a través de complements retributius.

Per una altra banda, el Govern central va aprovar la nova normativa sobre els contractes formatius, que garanteix que disposin de “drets laborals plens en retribució, SMI, jornada laboral i conveni” i estableix que es podran firmar fins a 30 contractes d’aquest tipus com a màxim en funció de la mida de les empreses.

