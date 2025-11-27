ECONOMIA
L’OCDE insta Espanya a reformar més les pensions i apujar impostos
Demana prudència en futurs augments de l’SMI. L’entitat revisa fins al 2,9% la millora del PIB espanyol per al 2025 i situa el creixement del 2026 en el 2,2%
L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) insta Espanya a aprofundir la reforma del sistema de pensions i apujar diversos impostos per fer front a l’increment de costos derivats de l’envelliment de la població. En un informe publicat ahir, l’OCDE identifica l’Estat com el segon país de la UE –només superat per Portugal– on més creixeran els costos vinculats a l’envelliment, concretament un 3,8% del PIB entre els anys 2024 i 2044.
Segons el document, les pressions a llarg termini sobre les finances públiques espanyoles tendiran a l’alça, a causa principalment a l’envelliment de la població i els creixents costos del sistema de pensions, a més de l’increment de la despesa en la lluita contra fenòmens climàtics i la despesa en defensa. L’OCDE recomana una reforma fiscal “equilibrada” per evitar que la bretxa entre la despesa la retribució de pensions i els ingressos de l’administració pública es faci major.
Entre les reformes suggerides, planteja estendre el període de referència per al càlcul dels drets de pensió –d’acord amb una esperança més gran de vida– i fer un seguiment més exhaustiu de la despesa en el sistema. Alhora, aposta per la introducció de nous programes per als treballadors de més edat per millorar les seues habilitats i, en paral·lel, simplificar els processos d’arribada i d’integració per a empleats procedents de tercers països per atreure “més talent de l’estranger”. Així mateix, la pujada del salari mínim ha contribuït a protegir el poder adquisitiu dels treballadors amb baixos ingressos amb efectes limitats sobre l’ocupació, encara que l’organització econòmica amb seu a París recomana “calibrar acuradament” futurs increments, pel significatiu augment acumulat, per evitar conseqüències no desitjades al mercat laboral.
L’informe també revisa a l’alça les previsions de creixement del PIB espanyol i continua situant l’Estat com la gran economia dins de l’eurozona que més creixerà. Incrementa així fins al 2,9% el creixement el 2025 i dos dècimes la del 2026, fins al 2,2%.