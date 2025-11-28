Confirmada aquesta pujada de les pensions el 2026 per a milions de jubilats espanyols
La revalorització per l’IPC es tradueix en un increment mitjà anual de 572 euros per a jubilats i 498 euros per a la resta de pensionistes
Les pensions contributives augmentaran al voltant d’un 2,7% el 2026, segons la dada avançada de l’IPC de novembre, que serà confirmat oficialment el proper 12 de desembre. Aquesta revalorització beneficiarà més de 9,4 milions de persones que perceben 10,4 milions de pensions contributives, a més de 715.000 pensionistes del Règim de Classes Passives de l’Estat.
La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha destacat que "els pensionistes tenen garantit el manteniment del seu poder adquisitiu l’any vinent, amb la pujada de les seues pensions conforme a l’IPC," qualificant-la com "una mesura fonamental per a les persones que han treballat tota la seua vida". Així mateix, ha subratllat que aquesta revalorització anual és "compromís del Govern d’Espanya" i que treballen perquè el sistema sigui "cada vegada més equitatiu i sòlid".
L’actualització de les pensions per al 2026 es realitza en aplicació de la Llei 21/2021, acordada amb els interlocutors socials, que estableix la revalorització anual conforme a la pujada de preus, tal com recull la 2a Recomanació del Pacte de Toledo.
Impacte econòmic de la pujada
L’increment previst suposarà aproximadament 572 euros addicionals a l’any per als qui perceben la pensió mitjana de jubilació, mentre que les pensions mitjanes del sistema experimentaran un augment d’uns 498 euros anuals. Actualment, la pensió mitjana del sistema de Seguretat Social se situa en 1.316,7 euros el novembre del 2025, la qual cosa representa un 4,4% més que el mateix mes de l’any anterior.
La pensió mitjana de jubilació, que cobren més de 6,5 milions de persones (dos terços del total de pensionistes), assoleix els 1.511,5 euros mensuals després d’incrementar-se un 4,3% de mitjana respecte al mateix període del 2024. A més, el novembre del 2025 els pensionistes rebran la paga extraordinària que, en el cas de la jubilació, té un import mitjà de 1.492 euros.
Fórmula de revalorització
El càlcul de la revalorització per a 2026 segueix la fórmula establerta per la Llei 21/2021, de 28 de desembre, mitjançant la qual es va fixar la garantia del poder adquisitiu de les pensions. Aquest mètode es basa en l’IPC mitjà interanual entre desembre de 2024 i novembre de 2025, assegurant així que les pensions mantinguin el seu valor real davant la inflació.