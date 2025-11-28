ESDEVENIMENTS
Les pimes reclamen des de Lleida polítiques per poder créixer i ser més productives
Durant la vuitena edició de l’esdeveniment Lleida Empresa que organitza la patronal Pimec. L’elevat absentisme, l’excés de burocràcia o la falta de relleu, entre els principals reptes per a les empreses
Més de 450 empresaris es van citar ahir al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida per analitzar els reptes a què s’enfronten les micro, petites i mitjanes empreses de la demarcació en la vuitena edició de l’esdeveniment Lleida Empresa que organitza la patronal Pimec. L’elevat absentisme laboral, la millora de la productivitat i la competitivitat, l’excés de càrrega burocràtica i la falta de relleu generacional i també de sòl industrial se situen com els principals reptes a resoldre en un moment omplert de canvis normatius, com són la posada en marxa del sistema Verifactu o el nou control horari digital que vol implantar el ministeri de Treball. “Cal aconseguir que es legisli pensant en les pimes, perquè és la base del nostre teixit empresarial”, va assenyalar el president de Pimec a Lleida, Borja Solans. Això, va afegir el líder de la patronal a Catalunya, Antoni Cañete, és essencial perquè les empreses puguin créixer en mida, una cosa que va considerar “imprescindible per augmentar la competitivitat i la productivitat, alhora que s’aconsegueix generar ocupació de qualitat, que al seu torn permet fer créixer els salaris”. En aquest sentit, el president de l’entitat va insistir en la col·laboració publicoprivada perquè, a Lleida, “les microempreses passin a ser petites, les petites es transformin en mitjanes, i les grans es consolidin i siguin líders mundials”. Per això, va reclamar també la creació d’una llei d’Impuls al Creixement Empresarial. “A Lleida tenim empreses que innoven, arrosseguen talent, generen ocupació i fan territori , i hem de facilitar que ho puguin continuar fent, amb polítiques que eliminin traves, garanteixin unes regles del joc justes i permetin a les pimes guanyar en dimensió, productivitat i competitivitat”, va concloure el president de Pimec Lleida.
La conferència central de l’esdeveniment va anar a càrrec del consultor empresarial i expert en estratègia, innovació i transformació Xavi Marcet. Així mateix, l’esdeveniment va comptar amb una entrevista a Lluís Montull, CEO de l’empresa Natulim, especialitzada en productes de neteja sostenibles. També hi va haver una taula d’experiències empresarials en la qual van participar el CEO de Food for Joe i Europistachios, Jose Casas; el director comercial de Baqueira-Beret, Xavi Ubeira, i el gerent de Torrons i Mels Alamany, Ferran Alamany.
Els assistents van poder gaudir d’un sopar networking que va servir com a espai per intercanviar idees i generar oportunitats de negoci.
Solidaritat per als qui busquen una segona oportunitat
El Lleida Empresa, a més de ser un esdeveniment que permet l’intercanvi d’experiències i coneixements entre professionals, també té un caràcter solidari, ja que les donacions que es van recollir aniran destinades al programa Segona Oportunitat–Emppersona de la Fundació Pimec, un servei d’acompanyament a les persones empresàries i autònomes que es troben en situació d’atur o en serioses dificultats i que estan pensant a reinventar-se i emprendre, servint d’ajuda especialment a aquells majors de 45 anys. A través d’aquest programa ja s’han atès més de 2.300 persones, segons va explicar durant l’acte Joan-Ramon González, conseller de la Fundació a Lleida. En aquest sentit, el president de Pimec a Catalunya, Antoni Cañete, va destacar la solidaritat dels empresaris lleidatans, que han estat “molt generosos”. La fundació ofereix assessorament i orientació.