ROS obté el Segell de Pime Innovadora del Ministeri de Ciència
L'empresa de mobiliari d'Artesa de Segre consolida la seva aposta per la R+D+i i la sostenibilitat amb aquest distintiu oficial.
Ros, empresa d'Artesa de Segre especialitzada en la fabricació de mobiliari, ha estat distingida amb el Segell de Pime Innovadora. Aquesta acreditació, concedida pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, subratlla el compromís de les organitzacions amb la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) com a pilars fonamentals per al creixement i la competitivitat empresarial.
Aquest reconeixement posiciona ROS com un referent indiscutible en innovació dins del sector del moble, consolidant la seva dedicació a la millora constant, l'avenç tecnològic i la creació de solucions que aporten un valor tangible tant a les persones com al seu entorn.
La integració de la intel·ligència artificial (IA) i de tècniques de producció d'avantguarda en els seus processos de fabricació reforça l'aposta de ROS per la sostenibilitat i la innovació tecnològica. La reducció de l'empremta ambiental, el foment del benestar de les persones, la flexibilitat operativa i una clara orientació cap a la qualitat han estat els eixos vertebradors que han guiat la transformació i el desenvolupament de ROS.
Lluís Trujillo, director d'Operacions de ROS, ha destacat la importància d'aquesta estratègia: “Impulsem la innovació tecnològica com a pilar estratègic no només com a palanca per optimitzar els processos productius, sinó també per garantir un servei més eficient i fiable als nostres clients.”