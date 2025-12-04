AUTOMOCIÓ
El 61 per cent de cotxes usats venuts a Lleida tenen més de deu anys
La compra de vehicles de segona mà triplica la de nous. L’envelliment del parc automobilístic frena la transició cap a l’electrificació
Entre el gener i l’octubre d’aquest any s’han venut a la demarcació de Lleida un total de 19.133 vehicles d’ocasió, una xifra, que representa un increment del 6,8 per cent respecte al mateix període de l’any anterior segons es desprèn de les dades publicades ahir per la patronal Fecavem. Del total, el 61% tenien més de deu anys d’antiguitat, mentre que tan sols el 25% tenien menys de cinc anys. S’hi suma la bretxa que existeix entre les vendes de turismes de segona mà i les de vehicles nous. I és que, malgrat que les matriculacions van créixer entorn d’un 16% fins a finals d’octubre, el cert és que per cada cotxe nou se’n venen 3,3 d’usats. Aquesta tendència contribueix a l’envelliment del parc automobilístic que, segons les últimes dades publicades per la DGT, se situava de mitjana en els de 12,08 anys a Lleida. Els cotxes més antics emeten més contaminants, la qual cosa dificulta el compliment dels objectius climàtics fixats per la Unió Europea. En aquest context, les associacions del sector consideren imprescindible impulsar la renovació cap al vehicle elèctric, el pes del qual al mercat, malgrat guanyar múscul els últims anys, continua fins i tot sent reduït. El Govern central ha engegat ja diversos programes de suport per accelerar aquesta transició, l’últim anunciat ahir mateix (vegeu el desglossament).
El Govern central va anunciar ahir la creació del Pla Auto+, dotat amb 400 milions d’euros en ajuts directes a la compra de vehicles elèctrics el 2026, els fons del qual estaran gestionats directament per l’Executiu central i no per les comunitats autònomes. A més, es destinaran 300 milions d’euros al desplegament de punts de recàrrega en carreteres i 580 milions a reforçar el PERTE del vehicle elèctric. Aquesta són algunes de les mesures contingudes en el Pla Espanya Auto 2030, fruit de la col·laboració estreta entre el Govern central i els fabricants, representats per la patronal Anfac, i que s’ha estructurat en 25 mesures en àmbits com l’oferta, la demanda, la competitivitat de la indústria, la infraestructura de recàrrega i l’economia circular; i els seus objectius s’emmarquen en tres camps: impacte econòmic, sostenibilitat i autonomia estratègica.