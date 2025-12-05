RAMADERIA
Mercolleida rebaixa 10 cèntims més el porc i el sector multiplica pèrdues
Per donar sortida a la carn en la situació límit d’emmagatzematge als escorxadors
Mercolleida va tornar a abaixar ahir 10 cèntims més el preu del quilo de porc viu per donar oxigen als escorxadors i facilitar la sortida de carn, tot i que això agreuja encara més les pèrdues per als productors de porcí. Mentrestant, es van confirmar que ja són 13 els senglars morts per pesta porcina, tots trobats a la zona de Collserola.
La junta de preus del porcí de Mercolleida, de referència a nivell estatal i europeu, va tornar ahir a rebaixar 10 cèntims el preu del quilo de porc viu, un ensorrament de les cotitzacions que se suma al ja aplicat en una sessió extraordinària dilluns –de la mateixa quantitat– i que va suposar el descens més gran a la llotja des de l’entrada en vigor de l’euro. En aquest segle no s’havia registrat mai una variació superior als 6 cèntims. Aquesta nova caiguda, amb la qual el sector prova de fer front a la crisi provocada per la detecció d’un brot de pesta porcina africana a Collserola, deixa el preu del quilo de porc en els 1,10 euros i enfonsa encara més en les pèrdues que ja patien els productors, que s’ampliaran als 25 cèntims per quilo d’animal, ja que, segons van apuntar fonts del sector, els costos de producció estan situats de mitjana en els 1,35 euros.
Segons va explicar el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, aquesta decisió té com a principal objectiu donar més oxigen als escorxadors i fer-los més competitius perquè puguin donar sortida a la carn dins del mercat estatal i de la UE, davant del veto a la importació interposat per tercers països, i poder continuar amb el ritme de sacrificis. “És primordial continuar sacrificant els porcs i permetre que els escorxadors disposin de marge per treure carn a bon ritme perquè un dels problemes actuals és que la capacitat per congelar carn està arribant al límit”, va assenyalar.
Ramaders i indústria càrnia també van voler llançar un missatge d’unitat del sector i en un manifest conjunt van reclamar a les administracions celeritat perquè se sacrifiquin els senglars de tota l’àrea de vigilància al voltant del focus i es desinfecti la zona per impedir que el brot s’expandeixi. Així mateix, també van demanar sacrificar els 30.000 porcs d’engreixament de les explotacions ubicades en aquest radi per donar-los una sortida.
Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va confirmar que s’han elevat a 13 els casos positius de pesta porcina africana en senglars morts a l’entorn de Collserola, tots ells trobats en un radi de 6 quilòmetres. “El laboratori central del ministeri d’Agricultura acaba de publicar 4 nous casos positius de PPA, que se sumen als 9 que teníem”, va assegurar. En aquest sentit va reivindicar l’actuació de contenció que s’ha portat a terme. “S’estan fent bé les coses, s’estan trobant els animals morts i, a sobre, en un radi contingut”, va asseverar el conseller.
Lleida queda fora de l’àrea de restricció de la UE
La Comissió Europea ha ampliat de 64 a 91 els municipis de la zona afectada pel brot de pesta procina africcana que estaran sotmesos a restriccions d’exportació dins del bloc comunitari almenys fins al 28 de febrer del 2026, tots concentrats a la província de Barcelona, però es deixen fora comarques en les quals el sector porcí té un gran pes econòmic, com són Osona o el Lluçanès. Per tant, les empreses lleidatanes podran continuar exportant dins del mercat comunitari. Les zones on s’aplicaran mesures especials inclouen municipis de les comarques de Vallès Occidental i Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia i Bages.
Mesures per eliminar població de senglars
La Generalitat va reunir ahir el grup d’experts en fauna cinergética per analitzar les mesures a prendre per reduir la població de senglars. Entre les opcions que s’estudien hi ha la creació, més enllà de la zona de restricció, d’un “corredor blanc”. Amb tot, no s’estudia la utilització de gàbies.
Aragó donarà incentius per caçar animals
El Govern d’Aragó va aprovar ahir un decret llei per incrementar les mesures de vigilància i de bioseguretat i incentivar amb subvencions per peça cobrada la caça de senglars a la comunitat. En concret, s’abonaran 30 euros als titulars dels vedats per senglar abatut a partir d’avui mateix. També se subvencionarà amb 25 euros per senglar traslladat als centres de recollida de carn de caça autoritzats que retirin cadàvers.
Un miler d’efectius netejant la zona
Els efectius que treballen a la zona de vigilància per trobar senglars infectats han passat dels 500 a gairebé un miler, entre bombers de la Generalitat, agents forestals de Catalunya, Madrid i Andorra, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i militars de l’UME. Tot això amb la recent incorporació d’unitats canines, útils per rastrejar zones boscoses de més difícil accés, i amb l’aportació de drons amb càmeres tèrmiques, que permeten localitzar senglars morts o vius que hagin quedat amagats gràcies a la calor que desprenen.
Seguretat “al mil·límetre” als escorxadors
El president de l’associació empresarial càrnia Anafric, José Friguls, va assegurar ahir que les precaucions als escorxadors arran de la crisi de la pesta porcina africana s’estan extremant “al mil·límetre”.
Agricultura i ramaderia
El govern espanyol confirma quatre casos nous de pesta porcina africana: ja en són tretze en total
