POLÍTICA
Els pagesos, convocats a les urnes el 27 de febrer
El procés ha començat amb la publicació del cens. D’aquí a poc més d’un mes es proclamen les candidatures
Els pagesos catalans estan cridats a les urnes el proper 27 de febrer en unes noves eleccions que serviran per mesurar la representativitat de les diferents organitzacions agràries a Catalunya. De moment, ha arrancat la maquinària del procés amb la publicació del cens electoral provisional, que es pot consultar al web de la conselleria que dirigeix Òscar Ordeig. A partir d’aquest llistat, es donarà pas a les possibles al·legacions per reparar els errors que es puguin detectar i el cens definitiu es coneixerà el 20 de gener vinent. Encara hi haurà la possibilitat de noves al·legacions i les resolucions han d’estar llestes el 10 de febrer.
Els últims comicis es van celebrar el març del 2021 amb un total de 9.599 electors amb dret a vot a les comarques de Lleida i van ser els primers que es van fer de forma completament electrònica a Catalunya. Per vegueries, 1.365 electors corresponien a l’Alt Pirineu i Aran i a Ponent assolien els 7.832. S’hi afegien els 402 amb dret al vot al Solsonès, comarca enquadrada a la Catalunya Central.
En els últims comicis, Unió de Pagesos va revalidar la seua majoria amb un 55,04% dels vots, la qual cosa li va permetre tenir també el major nombre de representants a la Taula Agrària, el principal fòrum de diàleg i negociació amb la Generalitat en matèria del primer sector. En les anteriors eleccions, celebrades el 2016, havia aconseguit el suport del 56,77% dels votants.
En l’última crida a les urnes, Joves Agricultors de Catalunya (JARC-COAG) es va mantenir en la segona posició creixent fins al 30,15% del total, mentre que Asaja va obtenir un 11,12%, i UPA va rebre el 2,57% dels suports.
Candidatures
La proclamació de candidatures està prevista per al 16 de febrer, quan es coneixerà si es mantenen els quatre de les últimes eleccions o n’entra en lliça alguna de nova, com podria ser el cas del Gremi de la Pagesia, sorgit del moviment Revolta Pagesa després de les últimes grans tractorades.