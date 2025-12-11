El consell del comitè d’experts del salari mínim al Govern: cal apujar-lo 37 o 56 euros al mes
Planteja dos escenaris: un SMI de 1.221 euros al mes sense tributar en l’IRPF o de 1.240 euros al mes amb tributació fiscal
El comitè d’experts que assessora el govern espanyol sobre el salari mínim interprofessional (SMI) ha complert el mandat de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, plantejant dos possibles escenaris de pujada per al 2026: un amb tributació en l’IRPF i un altre sense ella. Actualment, el SMI està fixat en 1.184 euros mensuals per catorze pagues després de l’increment aprovat per al 2025.
Segons avança 'El País’ i han confirmat fonts properes al comitè, els experts suggereixen incrementar aquesta renda mínima per al proper any en 37 euros mensuals, fins els 1.221 euros per catorze pagues, si es manté l’exempció de tributació. Alternativament, proposen una pujada de 56 euros mensuals fins els 1.240 euros si s’opta per la seua tributació en l’IRPF. Aquestes pujades representen un 3,1% i un 4,7% respectivament.
Ambdós increments estan dissenyats per garantir que el SMI representi almenys el 60% del salari mitjà, complint així l’establert a la Carta Social Europea. Tanmateix, la proposta difereix significativament de les presentades pels agents socials, evidenciant la complexitat per assolir un acord.
Posicions distanciades entre sindicats i empresaris
Les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme han proposat una pujada màxima de l’1,5% per al 2026, la qual cosa situaria el SMI en 1.202 euros bruts mensuals per catorze pagues, sense exempció fiscal. En contrast, els sindicats CCOO i UGT plantegen un increment del 7,5%, fins els 1.273 euros bruts mensuals, amb tributació obligatòria en l’IRPF.
Aquest increment sindical suposaria 89 euros més sobre el SMI actual i permetria, segons argumenten, que després de la tributació els perceptors continuessin cobrant l’equivalent al 60% del salari mitjà net. En termes nets, la proposta sindical portaria el SMI a 1.216 euros mensuals després d’impostos, un 2,7% més que el 2025.
L’historial recent de les pujades del SMI
El govern central va aprovar el febrer d’aquest any, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2025, una pujada del 4,4% en el SMI, elevant-lo als actuals 1.184 euros mensuals, 50 euros més que la quantia de 2024. Aquest increment va ser fruit de l’acord entre Treball i els sindicats, sense suport empresarial, continuant la tendència dels últims anys.
L’última vegada en què CEOE i Cepyme van donar suport un augment del SMI va ser el 2020, quan aquesta renda mínima va passar de 900 a 950 euros mensuals. Des d’aleshores, totes les pujades s’han pactat exclusivament amb els sindicats.
Els arguments de la patronal
CEOE estima que la seua proposta de pujar un 1,5% el SMI per al 2026 tindria un cost brut de 862 milions d’euros. Entre els seus arguments, destaca que, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), el SMI ja hauria superat el 60% del salari mitjà net que utilitza el Ministeri com a criteri.
Els empresaris defensen prendre com a referència l’EPA perquè, a diferència de l’Enquesta d’Estructura Salarial (EES) que utilitza el comitè d’experts, sí que contempla sectors com agricultura, ramaderia, pesca o servei domèstic, que concentren, gran part dels treballadors amb SMI. Segons els seus càlculs, el SMI actual seria un 4,9% superior a què correspondria seguint aquesta metodologia.
Una vegada presentada formalment la proposta dels experts, el Ministeri de Treball convocarà els agents socials per negociar la pujada definitiva. Encara que Treball no està obligat a pactar l’increment, sinó només a realitzar consultes, la vicepresidenta Díaz ha manifestat en repetides ocasions que «respectarà» el mandat de la comissió d’experts.