OLI
La cooperativa de la Granadella ja ha collit el 75% d’olives
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va visitar ahir la centenària cooperativa d’oli de la Granadella juntament amb l’alcaldessa d’aquest municipi, Elena Llauradó, i el president de la cooperativa, Ramon Barrull. L’entitat es troba al 75% de la collita i preveu una producció de 5 milions de quilos d’olives ha rebut recentment dos guardons en els premis internacionals a la qualitat de l’oli de l’AOVE Evooleum Awards.