LABORAL
Els salaris en conveni pugen a Lleida un 3,3 per cent, per sobre de l’IPC
Suma 14 mesos per sobre del 3% i la jornada mitjana supera les 39 hores setmanals
Els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana un 3,29% a la demarcació de Lleida al novembre, exactament la mateixa xifra que el mes d’octubre, i lleugerament per sobre de l’IPC del penúltim mes de l’any, la taxa interanual del qual es va situar a nivell estatal entorn del 3% a falta que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) confirmi demà la dada definitiva per províncies. Segons l’estadística publicada pel ministeri de Treball, amb l’augment salarial mitjà registrat aquest novembre la província ja encadena 14 mesos consecutius amb increments superiors al 3%. Aquesta pujada està en línia amb les directrius marcades pel V Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva, que recomana increments salarials del 3% per al 2025.
En concret, en els onze primers mesos de l’any es van registrar a la demarcació un total de 15 convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2025. Del total, 7 eren d’empresa, amb efectes sobre 551 treballadors i una pujada salarial mitjana del 3,19%, mentre que 8 eren convenis sectorials i donaven cobertura a 18.013 treballadors, amb una pujada salarial mitjana del 3,29%. Per la seua part, la jornada mitjana pactada es va situar en les 1.784 hores anuals, la qual cosa es tradueix en 39,2 hores setmanals.
La patronal proposa apujar l’SMI un 1,5% el 2026
La CEOE ha proposat una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) de fins a l’1,5% per al 2026, el que suposa assolir els 1.202 euros bruts al mes, en catorze mensualitats, i no exempts de tributació a l’IRPF. Segons van defensar els empresaris, aquesta pujada està en línia amb la prevista per als empleats públics per al proper any i d’acord amb els objectius de la Directiva Europea de Salaris Mínims. Així mateix assenyalen que tindria un cost brut de 862 milions d’euros, a causa que cada punt d’increment salarial implica un cost de 575 milions d’euros. Davant d’aquesta proposta dels empresaris, fa unes setmanes els sindicats CCOO i UGT van plantejar un increment d’aquesta renda mínima del 7,5%, fins als 1.273 euros bruts al mes per catorze pagues, amb tributació obligada en l’IRPF. El ministeri de Treball va encomanar als dos bàndols que plantegessin dos pujades per a l’SMI de cara a l’any que ve.