AUTOMOCIÓ
Recomotor adquireix un nou desballestador a Barcelona
L’empresa lleidatana Recomotor, dedicada a la recuperació i venda online a professionals de peces utilitzades de cotxes, ha adquirit un nou desballestador a Sant Andreu de la Barca, el cinquè després dels de Balaguer, Vinaròs, Saragossa i Segòvia –amb l’objectiu d’arribar a dotze. El nou desballestador de Barcelona compta amb una nau de 3.000 metres quadrats, capacitat per gestionar 3.500 vehicles a l’any i un equip previst de 20 professionals.