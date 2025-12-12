SINDICATS
UGT denuncia la precarietat dels convenis a Lleida
Assegura que se situen a la cua de Catalunya i per sota de l’entorn d’Aragó. La pesta encara no afecta l’ocupació a Ponent
“Lleida, desgraciadament, té els convenis provincials més baixos i pitjors” de Catalunya i també de l’entorn d’Aragó. Així ho va denunciar ahir la secretària general d’UGT de Lleida, Joana Mor. El sindicat entén que el territori de la província “és el més gran de Catalunya, el més complex i per això els convenis haurien de ser més alts, si no iguals a la resta de Catalunya, per la idiosincràsia del territori i per la complexitat que té”.
Es va felicitar que aquest any han tancat el conveni del metall, amb avenços malgrat que no van aconseguir “tot el que volíem”. També va destacar que “aquesta setmana hem arribat a un petit acord amb el tema de l’abocador de Montoliu perquè teníem convocada una vaga per al dia 29 de desembre”.
Trasllat
Va agrair a la Llotja que “acollís el sindicat” durant anys, quan va haver d’abandonar l’edifici Ducados per problemes estructurals. Ara confia que a la primavera “puguem anar a la que serà casa nostra, a la rambla Ferran, que és on estem fent les obres.”
Preguntada sobre possibles afectacions de la pesta pocina africana (PPA) sobre l’ús de les comarques de Lleida, la líder d’UGT a la demarcació va apuntar que “per sort, a nosaltres no ens està tocant, de moment. Els problemes (sanitaris) estan més concentrats a Collserola o a la zona dels escorxadors de la província de Barcelona. El que sabem de les granges de Lleida –va afegir– de moment no hi ha cap problema (de producció). Tots els treballadors del sector estan treballant amb normalitat. Esperem que la cosa continuï així perquè es pugui acabar d’una vegada amb aquesta epidèmia”.