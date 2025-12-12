AGRICULTURA
Unió de Pagesos reclama mesures per la falta de relleu generacional
Subratllen que només el 4,67% dels caps d’explotació a Lleida són menors de 35 anys. Insisteixen en la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions dels pagesos
El sindicat agrari Unió de Pagesos va reclamar ahir mesures contra la falta de relleu generacional i la pèrdua de poder adquisitiu per les pensions, com a part de la seua campanya Pagesia o Foc. En una roda de premsa a Lleida, el sindicat va destacar que els caps d’explotació menors de 35 anys a la província representen el 4,67%, mentre que els majors de 65 són el 39,68% (segons el cens agrari del 2020). A més, des del 2000 han disminuït un 43% els afiliats com a autònoms al sector primari a Lleida.
Salomó Torres, responsable de l’àrea social d’UP, va explicar que les principals causes que els grans continuïn treballant són les pensions “miserables” i la falta de relleu familiar, mentre que “els joves no tenen capacitat econòmica” per obtenir es explotacions i que el sòl cada vegada és més car. Laia Angrill, responsable de joventut d’UP, va insistir que cal apostar que els joves agafin les regnes de les explotacions. Angrill va demanar que els ajuts a propietaris per cedir la seua explotació a joves incorporats en els últims cinc anys siguin d’un mínim de 10.000 euros –el màxim és 55.000 euros–, ja que en alguns casos la fórmula de càlcul ofereix ajuts bastant per sota.
En relació amb les pensions, UP va reclamar que cap no siguin per sota del salari mínim interprofessional. Torres va denunciar que les del Sistema Especial Agrari són les que menys han crescut, i les que més necessiten complements per arribar al mínim. A més, va afirmar que els pensionistes agraris seran els que més poder adquisitiu perdran en el futur i les noves prestacions per incapacitat temporal i viudetat comportaran caigudes d’entre el 32% i el 44%. UP portarà a terme una assemblea demà al Santuari El Miracle (Solsonès) per arrancar una campanya de sensibilització amb l’objectiu d’arribar a una solució abans de l’estiu vinent.