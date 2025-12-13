L’IPC de novembre confirma la pujada de les pensions d’un 2,7% l’any que ve
A Lleida suposa una mitjana de 32 euros al mes i la prestació mitjana superarà els 1.200 €
Les pensions pujaran l’any que ve un 2,7%, una vegada conegut l’Índex de Preus de Consum del novembre. A la demarcació de Lleida, on la pensió mitjana se situa en els 1.191,62 euros mensuals, suposarà un increment d’uns 32 euros al mes o 386 d’anuals, la qual cosa farà que la prestació mitjana arribi als 1.223,79 euros, com va avançar SEGRE. La pensió mitjana de jubilació pujarà uns 441 euros anuals o 36,75 al mes, fins a situar-se l’import mitjà en els 1.398 euros. La de viudetat, que té avui un import mitjà de 823 euros, s’incrementarà uns 22 euros al mes o 264 a l’any.
L’IPC ha pujat 3 dècimes el mes passat, fins al 2,5%, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Els preus que engloben habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles són els que més s’han encarit pel que fa a un any enrere, fins a un 5,9%. En aquest grup destaca el preu de la llum i el gas, que pugen un 7,5% i el dels subministraments d’aigua, amb un 9,1% es manté igual.
Al contrari, els preus de la roba són un 0,7 per cent menors i els del calçat són un 0,5 per cent més cars que el mes passat. Pel que respecta a l’indicador mensual, respecte al mes d’octubre els preus han pujat tres dècimes.
En referència als serveis de transport, amb una baixada de 3,7 punts des de començament d’any i passen d’un 6% el mes d’octubre al -3,5% el mes de novembre.
En el conjunt de Catalunya, la inflació s’ha mantingut al novembre en el 2,6%, igual que el mes anterior. Els preus que més han pujat respecte al mateix mes d’un any abans han estat begudes alcohòliques i tabac (+4,4%); habitatge (+4,1%); hotels, cafès i restaurants (+3,7%); altres (+3,6%); ensenyament (+3,1%), i aliments i begudes no alcohòliques (+2,4%). Van créixer en menor mesura els preus d’ensenyament (+2%); comunicacions (+1,6%); transports (+1,6%); medicina (+1,3%); vestit i calçat (+1%), i parament (+0,8%).
En el conjunt de l’Estat, l’IPC retalla la seua taxa interanual al novembre una dècima, fins al 3%, a causa de la baixada dels preus de l’electricitat, segons les dades definitives publicades per l’INE, que confirmen els avançats a finals del mes passat.
Així, amb aquest descens d’una dècima el penúlt im mes de l’any, l’índex de preus de consum interanual trenca amb dos mesos consecutius d’ascensos després que a l’octubre tanqués en el seu nivell més alt en 16 mesos (3,1 per cent).