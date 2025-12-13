LABORAL
Més de 1.500 alumnes lleidatans coneixen els oficis gràcies al projecte Fem Sector
El projecte Fem Sector, impulsat per la Coell amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida amb l’objectiu de posar en relleu la Formació Professional, ha donat a conèixer al llarg d’aquest any les oportunitats professionals que ofereixen fins en una quinzena de sectors productius i de serveis a més de 1.500 alumnes d’instituts del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera i la Val d’Aran. En aquesta cinquena edició, que tenia com a lema Endavant sectors i educació!, el programa ha crescut tant en abast com en participació. Al llarg d’aquest 2025 s’han portat a terme quaranta actuacions –entre xarrades i visites– i hi han participat trenta-sis empreses, deu més que en l’edició anterior. Això ha permès arribar a gairebé 500 alumnes més i incorporar quatre nous centres educatius. “Aquest projecte posa en relleu l’FP i serveix per orientar els joves i mostrar-los les oportunitats que ofereixen els sectors productius i de serveis”, va assegurar el president de Coell, Josep M. Gardeñes. Per la seua banda, el vicepresident del Patronat, Jordi Verdú, va posar en relleu la capacitat que té el Fem Sector de fer arrelar el talent al territori, mostrant que hi ha oportunitats, i de garantir el relleu generacional.