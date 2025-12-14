Caçats 67.200 senglars en una temporada, 2.400 a Lleida
Les batudes, insuficients per contenir la població salvatge
La fauna salvatge s’ha convertit al llarg dels anys en un problema, amb els senglars, però també els conills i els cabirols com a protagonistes des del pla fins a la muntanya. Els últims informes oficials de la conselleria d’Agricultura sobre activitats cinegètiques per reduir la població de senglars situen en 67.200 els animals abatuts a Catalunya en diferents operacions al llarg de la campanya 2023-2024, dels quals un total de 2.438 a les comarques de Lleida. L’informe cita diferents zones: Noguera, Alta Ribagorça, Alt Pallars, Boumort, Solsonès-Berguedà, Segarra i Cadí, on s’han comptabilitzat 379 batudes. Les més nombroses s’han concentrat a l’Alt Pallars, amb 120, mentre que el major nombre d’animals caçats es concentren al Solsonès-Berguedà (763), Alt Pallars (629) i Noguera (507). Encara que puguin semblar números importants, que ho són, representen un esforç insuficient per poder controlar el que agricultors i ramaders qualifiquen com omple.
Només a la zona de Collserola on s’ha declarat la pesta porcina africana amb 16 animals positius s’estima que hi ha un miler de senglars.
Fins a 180.000 animals
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar dimecres que Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. L’objectiu de la Generalitat és reduir a la meitat aquesta població i va concretar que, per fer-ho possible, crearan una Taula del senglar per abordar mesures per augmentar les captures. Aquesta taula serà similar a la que es va crear per controlar la població de senglars a Collserola, una estratègia que el conseller considera que ha estat tot un èxit.