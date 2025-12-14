ESTUDI
La contractació de treballadors sèniors cau dos punts a Catalunya
Els empresaris plantegen un tipus de contracte especial
La contractació de persones majors de 45 anys a Catalunya ha caigut dos punts el 2025, fins a situar-se en un 72%, mentre que dins d’aquest col·lectiu la contractació de treballadors de més de 55 ha augmentat respecte a l’any anterior, també dos punts, i se situa en un 27%. Així es reflecteix en la quarta edició de l’enquesta El talent té edat?, presentada a la seu de Pimec a Barcelona, en la qual el president de la Fundació Pimec, Josep González, va destacar que aquest col·lectiu “té experiència, resiliència i capacitats, i hem de posar-ho en valor”.
Segons l’enquesta, que analitza les respostes de 408 empreses de diferents sectors i mides, en els últims dos anys un 75% de les empreses enquestades han contractat personal, la qual cosa reflecteix que “gairebé totes necessiten trobar personal, però la majoria no pensen en el talent sènior”, va remarcar González.
Des de la Fundació Pimec insisteixen en la necessitat de potenciar la contractació de talent sènior en les empreses, motivada per l’envelliment de la població a Catalunya, en línia amb la resta d’Europa, la qual cosa converteix aquestes persones en un “col·lectiu clau” en el mercat de treball. “Si volem afrontar el repte demogràfic, fa falta mirar la contractació dels majors de 45 anys com una aposta pel talent i la sostenibilitat econòmica i social”, ha explicat el president de la fundació aquest divendres.
Per afavorir una contractació de perfils sèniors més gran, un 95% de les empreses participants en l’estudi ha declarat que crear un tipus de contracte especial per a les persones majors de 45 anys potenciaria el procés, mentre que un altre 89% valora l’impuls de noves formes de col·laboració amb aquests perfils.