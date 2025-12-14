RAMADERIA
Lleida ven al món per valor de 238 milions
En els últims anys es va obrir al Japó i les Filipines. Mercats actualment tancats
Lleida va exportar l’any passat carn de porcí, elaborats i subproductes per valor de 238 milions d’euros, una xifra que suposa un increment d’un 8,53% respecte a l’exercici anterior, segons les dades facilitades per la Cambra de Comerç. El gran mercat segueixen sent els socis comunitaris (177) milions, però van guanyant protagonisme els països tercers, que voregen els 61 milions. El vicepresident de la Cambra, Pompili Roiger, destaca que Lleida es juga molt en l’exportació de porcí i recorda que en els últims dos anys s’havien obert per a empreses locals els mercats del Japó i les Filipines, que avui es mantenen tancats perquè, almenys de moment accepten la regionalització després de la declaració del focus de Cerdanyola. El Japó va fer compres l’any passat per valor de 29,63 milions d’euros, mentre que Filipines va arribar a l’1,3, dades que posen en relleu la necessitat que fructifiquin els contactes polítics amb aquests països per tornar a recuperar la normalitat comercial.
En el cas de la Xina, amb gairebé sis milions, Roiger destaca l’acord que s’havia firmat abans de l’esclat de la PPA que preveia la regionalització per províncies. És a dir, que ara el gegant asiàtic només manté el veto a les comarques barcelonines. Però alerta que, malgrat tot, manté tancades les fronteres per a tot Espanya en el cas de la triperia i, precisament és un gran mercat per a aquests productes. El millor client de Lleida és la veïna França, amb més de 35 milions d’euros, el segon lloc del rànquing és per al Japó i el tercer, per a Itàlia (19,4).
En el cas de les comarques de Lleida, són 31 les empreses que van exportar productes porcins l’any passat, dotze de les quals a la UE i les 19 restants a països tercers.
En qualsevol cas, és impossible la diferenciació d’aquestes dos malalties mitjançant la simptomatologia i en cas de sospita clínica cal fer la presa de mostres de forma immediata per fer un diagnòstic laboratorial que en permeti la diferenciació. El període d’incubació en el cas de la pesta porcina clàssica se situa entre els dos i els catorze dies. En el cas de la pesta porcina africana, el període d’incubació varia en un rang dels tres als 21 dies.
Tant una com l’altra afecten els porcs i als senglars, però no els humans, per això el consum de la carn i el treball amb animals és totalment segur.
PPA i PPC, molt similars, poden arrasar les granges
La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia altament contagiosa que està causada per un virus amb soques que poden provocar quadres aguts o hiperaguts amb nivells de mortalitat i morbiditat pròxims al cent per cent, malgrat que alguns variants cursen amb quadres clínics subaguts o fins i tot crònics amb menor mortalitat. Origina lesions hemorràgiques a la pell i òrgans interns de l’animal. A diferència de la pesta porcina clàssica (PPC), aquesta malaltia no cursa normalment amb simptomatologia nerviosa.