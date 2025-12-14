PPA i PPC, molt similars, poden arrasar les granges
La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia altament contagiosa que està causada per un virus amb soques que poden provocar quadres aguts o hiperaguts amb nivells de mortalitat i morbiditat pròxims al cent per cent, malgrat que alguns variants cursen amb quadres clínics subaguts o fins i tot crònics amb menor mortalitat. Origina lesions hemorràgiques a la pell i òrgans interns de l’animal. A diferència de la pesta porcina clàssica (PPC), aquesta malaltia no cursa normalment amb simptomatologia nerviosa.
En qualsevol cas, és impossible la di ferenciació d’aquestes dos malalties mitjançant la simptomatologia i en cas de sospita clínica cal fer la presa de mostres de forma immediata per fer un diagnòstic laboratorial que en permeti la diferenciació. El període d’incubació en el cas de la pesta porcina clàssica se situa entre els dos i els catorze dies. En el cas de la pesta porcina africana, el període d’incubació varia en un rang dels tres als 21 dies. Tant una com l’altra afecten els porcs i als senglars, però no els humans, per això el consum de la carn i el treball amb animals és totalment segur.
