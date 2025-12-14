CAMPANYA
Últims dies per passar comptes amb Hisenda i planificar la declaració de la renda i poder estalviar fins a 3.370 euros
Segons els tècnics d’Hisenda, des de la compra d’un vehicle elèctric a reduccions per lloguers
El sindicat de tècnics del ministeri d’Hisenda (Gestha) recomana aprofitar la recta final de l’any per estalviar addicionalment fins a 3.370 euros més en la pròxima declaració de la renda, que s’ha de presentar a la primavera. Serà el primer exercici en el qual els sol·licitants i beneficiaris de prestacions d’atur han de presentar la declaració de l’IRPF.
Recorden als contribuents que enguany es manté la disminució de l’incentiu de plans de pensions individuals, mentre que, a canvi, s’afavoreixen els plans de previsió empresarial. En concret, continua en 1.500 euros l’aportació màxima al pla de pensions individuals, encara que amb la possibilitat d’incrementar les aportacions fins en 8.500 euros més per aportacions a plans de pensions empresarials.
Els contribuents es podran deduir el 15% del valor de compra si adquireixen un vehicle elèctric nou (turismes o motos) abans del 31 de desembre, o bé si es fa una entrega a compte mínim del 25% del valor d’adquisició també abans de l’esmentada data. En aquest últim cas, el pagament restant de la compra s’ha de fer abans del final del segon any posterior al del pagament a compte, abans del 31 de desembre del 2027. També el contribuent pot desgravar el 15% de la inversió en la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en un immoble de la seua propietat.
Aquest any es manté la deducció per obres de rehabilitació energètica d’edificis d’ús predominant residencial.
Les mares treballadores amb fills menors de tres anys poden augmentar aquesta deducció en 1.000 euros addicionals per despeses de guarderies de cada fill, estiguin matriculats en centres d’educació infantil autoritzats per l’Administració educativa, o en guarderies autoritzades per a la seua obertura i funcionament. Gestha recorda que les mares treballadores es poden beneficiar d’aquesta deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de 3 anys amb dret a aplicar el mínim per descendents, o durant els tres anys següents a l’adopció o acolliment preadoptiu o permanent. La deducció no és compatible amb el complement d’ajuda per a la infància de la Llei de l’ingrés mínim vital si durant els esmentats mesos algun dels progenitors el percep per aquest menor. Aquesta incompatibilitat té una excepció transitòria si es va tenir dret a la deducció per maternitat i al complement d’ajuda per a la infància abans de l’1 de gener del 2023.
Des de l’1 de gener del 2024, es modifica l’actual reducció del 60% sobre el rendiment net positiu declarat pel llogater que lloga un habitatge amb caràcter permanent. Serà del 90% si es firma un nou contracte pel mateix llogater en zones de mercat residencial tensionat, amb una reducció de la renda d’almenys el 5% respecte al contracte anterior.