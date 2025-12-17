La producció de cotxes cau un 4,8% a tot l'Estat, però puja un 10,1% la dels vehicles elèctrics
El sector preveu tancar l'any per sota dels 2,3 milions d’unitats, un 5% menys que el 2024
La producció de vehicles a l’Estat espanyol va registrar un descens del 4,8% entre gener i novembre de 2025, arribant a les 2.129.781 unitats, segons dades d’Anfac. A contrast, la fabricació de vehicles electrificats va experimentar un increment del 10,1%, arribant fins a les 210.134 unitats durant el mateix període, en un context de canvi en la indústria i adaptació a la nova demanda del mercat europeu.
Si s’analitza exclusivament el mes de novembre de 2025, el sector automobilístic va sumar un 0,8% més de vehicles totals fabricats respecte a novembre de 2024. Destaca, però, que en aquesta mateixa mensualitat, la fabricació de vehicles electrificats es va disparar amb un creixement del 83,6%, evidenciant la transformació cap a una mobilitat més sostenible. Segons José López-Tafall, director general d’Anfac, 'el ritme de novembre està condicionat pel procés d’adaptació de les fàbriques a la producció de vehicles electrificats i a una demanda insuficient procedent dels principals mercats europeus'. Els pronòstics de la patronal consoliden aquesta tendència de moderació, preveient que el sector clourà 2025 per sota dels 2,3 milions de vehicles produïts, una reducció del 5% respecte a l’any anterior.
Per tipus de vehicles, el novembre de 2025 es van fabricar 172.526 turismes, un 1,3% menys comparat amb novembre de 2024, mentre que la producció de vehicles lleugers i comercials va créixer un 9,6%, arribant a 44.002 unitats. Aquestes xifres reflecteixen l’heterogeneïtat dins el sector i les diferents velocitats d’adaptació als nous paradigmes de mobilitat.
Exportacions i mercats de destí en el context europeu
Pel que fa a les exportacions, es va experimentar una caiguda del 2,1% al novembre de 2025, amb 185.135 unitats enviades a l’exterior. En el acumulat de l’any, les exportacions sumen 1.824.814 vehicles, fet que suposa una reducció del 8,2% respecte al mateix període de 2024. En relació amb els països de destí, el 91,2% dels vehicles produïts al novembre de 2025 van tenir com a destinació Europa, tot i que aquesta quota ha baixat 3,1 punts. En contraposició, els mercats d’Àfrica, Amèrica i Oceania han augmentat la seva presència, registrant increments del 3,9%, 2,6% i 0,6% respectivament, evidenciant un cert viratge en l’orientació exterior de la indústria espanyola.