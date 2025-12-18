El BCE manté els tipus d’interès en el 2%
L’entitat justifica la decisió en què la inflació està situada en l’objectiu
El Banc Central Europeu (BCE) va mantenir aquest dijous els seus tipus d’interès als dipòsits bancaris a la zona de l’euro en el 2% perquè la inflació està en l’objectiu i seguirà allà. El Consell de Govern del BCE, que es va reunir a la seu central de l’entitat a Fráncfort, va considerar "que la inflació hauria d’estabilitzar-se en l’objectiu del 2% a mitjà termini", segons un comunicat.
El BCE també manté els tipus d’interès de les subhastes setmanals de finançament en el 2,15%, i dels préstecs a un dia en el 2,40%. El Consell de Govern decidirà què fer amb els tipus d’interès en cada reunió segons siguin les dades econòmiques. "Les decisions del Consell de Govern sobre els tipus d’interès es basaran en la seua valoració de les perspectives d’inflació i dels riscos a què estan subjectes", afegeix el comunicat del BCE.
El Consell de Govern posa èmfasi en que no es compromet per endavant amb cap camí concret de tipus. El BCE preveu ara que la inflació general se situarà en el 2,1 % el 2025, l’1,9 % el 2026 (1,7 % en els pronòstics de setembre), l’1,8 % el 2027 (1,9% previst al setembre) i el 2 % el 2028. La inflació s’ha revisat a l’alça per al 2026, a causa que el BCE espera ara que la inflació dels serveis descendeixi més lentament. Així mateix el BCE estima que el creixement de l’economia serà més vigorós que el previst en les projeccions de setembre, impulsat especialment per la demanda interna.