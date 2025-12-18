AGRICULTURA
JARC demana un futur per als joves al camp
Un grup de deu joves agricultors i ramaders de JARC, procedents de tot Catalunya, es van reunir ahir a la seu del European Council of Young Farmers (CEJA) per defensar mesures que garanteixin el relleu generacional i la via.
Els va acompanyar el president de JARC, Joan Carles Massot; la presidenta de l’organització a Lleida, Esmeralda Rourera; el representant a Brussel·les, Jaume Bernis; i el secretari tècnic, Jordi Vidal, amb joves de COAG, organització estatal a la qual pertany JARC. “Els joves no són el futur, són el present del camp. Europa ha d’apostar per ells si vol garantir aliments de qualitat i territoris vius”, va assegurar Massot.
Així mateix, els representants de JARC també participaran avui en la manifestació a Brussel·les contra les retallades en els ajuts de la PAC.