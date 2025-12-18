SEGRE

Mercolleida manté el preu del porc estable després de 3 setmanes de baixades periòdiques

En totes les varietats. La setmana passada es va fer un descens més moderat després de dues intervencions agressives en el context de la PPA

Imatge d'arxiu del director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, en una atenció als mitjans a Lleida.

Imatge d'arxiu del director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, en una atenció als mitjans a Lleida.ACN

Mercolleida mantindrà el preu del porc en totes les seues varietats després de tres setmanes de descensos. Així s'ha decidit aquest dijous durant la reunió a la llotja de referència a l'Estat en el sector porcí.

El preu del porc selecte queda fixat en 1,052 euros el quilo, el de Lleida o normal en 1,040 i el gras en 1,028, tots tres preus iguals que els de l'11 de desembre. La verra manté també el preu de 0,40 euros per quilo i el garrí de 20 quilos continua en els 24 euros. 

La setmana passada Mercolleida va pactar un descens més moderat (6 cèntims per quilo en les tres variants de porc, 2 en la verra i 2 euros el garrí), després de dues intervencions més agressives (la primera de 10 cèntims per als porcs i la verra i de 5 euros per al garrí, i la segona de 10 cèntims, 6 cèntims i 5 euros) en el context de la crisi per la Pesta Porcina Africana.

