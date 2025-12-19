Una setmana més de vacances i una paga extra per als treballadors de Mercadona
Així ho ha anunciat aquest divendres la direcció de l’empresa
El comitè de direcció de Mercadona ha aprovat una sèrie de millores significatives per a la seua plantilla, que inclou l’extensió del període vacacional en set dies addicionals, elevant-lo de 30 a 37 jornades anuals, i la concessió d’una gratificació equivalent a una mensualitat per als seus 110.000 treballadors a Espanya i Portugal. Aquestes mesures busquen reforçar el compromís i la satisfacció dels empleats.
La decisió sobre l’ampliació del període de descans, que entrarà en vigor el 2026 i es consolidarà per als anys venidors, representa una millora substancial en la jornada anual dels empleats. Segons un comunicat de la cadena de supermercats valenciana, l’objectiu és que tots els que formen Mercadona estiguin compromesos i satisfets al 100%. Aquesta iniciativa, que s’emmarca en el model propi de recursos humans de la companyia, suposarà un cost anual de 100 milions d’euros.
Aquest model, basat en l’escolta activa i la resposta a les necessitats dels seus equips, continua evolucionant. L’empresa subratlla que aquesta relació permet analitzar propostes i, en cas d’aportar valor, com ho és aquesta ampliació de les vacances, implementar-les per continuar reforçant la qualitat dels llocs de treball i l’eficiència conjunta. A més d’aquesta millora en el descans, el comitè de direcció ha decidit, per segon any consecutiu, abonar el març de 2026 una gratificació extraordinària.
Aquesta gratificació ascendeix a 280 milions d’euros i correspon a una mensualitat completa, que se sumarà a la retribució variable habitual, que oscil·la entre una i dos mensualitats segons l’antiguitat de cada treballador. Amb aquesta determinació, Mercadona reconeix l’esforç individual i col·lectiu del seu equip, considerat un pilar fonamental per assolir any rere any magnífics resultats en productivitat, eficiència i gestió. Aquest reconeixement és clau per aconseguir les metes i objectius establerts, especialment després d’haver incrementat els salaris del 100% de la plantilla un 8,5% el 2025.
En total, aquestes iniciatives representen un esforç inversor de 380 milions d’euros. Amb aquestes accions, Mercadona demostra, una vegada més, el seu caràcter pioner en la satisfacció dels treballadors, consolidant el seu compromís amb el benestar i el desenvolupament professional del seu equip humà.