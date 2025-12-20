LABORAL
Mercadona amplia en 7 dies les vacances a la plantilla
També repartirà una gratificació extra el proper març. La companyia compta a Lleida amb més de 700 treballadors
El comitè de direcció de Mercadona ha acordat ampliar el període de vacances en una setmana més, passant de 30 a 37 dies a l’any, per als 110.000 treballadors que conformen la plantilla, dels quals més de 700 corresponen als supermercats que la firma valenciana té a la província de Lleida. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el proper any a Espanya i Portugal i es consolidarà per a la resta dels anys, suposa “una gran millora en la jornada anual dels treballadors i persegueix que tots els que formen Mercadona estiguin compromesos i satisfets al 100%”, recalquen els responsables de la cadena de supermercats valenciana. Emmarquen la posada en marxa d’aquesta iniciativa, que suposarà un cost de 100 milions d’euros anual, en “el model propi de recursos humans de la companyia, basat a escoltar i donar resposta a les necessitats dels seus equips, que continua evolucionant”.
En aquest mateix sentit, el comitè de direcció ha decidit també, per segon any consecutiu, repartir el proper mes de març una gratificació extraordinària de 280 milions d’euros, corresponent a una mensualitat, que se sumarà a la retribució variable, d’una o dos mensualitats depenent de l’antiguitat de cada treballador. Amb aquestes mesures, que suposaran un esforç inversor total de 380 milions, Mercadona “demostra, una vegada més, el seu caràcter pioner en la satisfacció dels treballadors”. Assegura que així “reconeix a més l’esforç individual i col·lectiu del seu extraordinari equip, pilar fonamental per aconseguir any rere any uns magnífics resultats en productivitat, eficiència i gestió, clau per assolir les metes i objectius marcats, després d’haver incrementat els salaris del 100% de la plantilla un 8,5% el 2025”.
Benefici de 1.384 milions
Mercadona va tancar el 2024 amb unes vendes brutes de més 38.800 milions d’euros i un benefici de 1.384 milions, el més alt de la seua història, pel creixement en volum, l’evolució positiva de les vendes a superfície constant i la millora de l’eficiència operativa.