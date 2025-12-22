Les exportacions lleidatanes assoleixen els 280,65 milions d'euros a l’octubre, un 11,66% menys que al setembre
Les fruites i conserves lideren les vendes i la carn, sense efectes encara de la pesta porcina africana, es manté per sobre els 25 milions
Les exportacions de les empreses de la província de Lleida arriben a 280,65 milions d'euros a l’octubre, un 11,66% menys que al setembre, però un 1% més que el mateix mes de l’any passat. En l’acumulat de tot el 2025, les vendes a l’exterior de la demarcació sumen 2.734,2 milions, un 0,8% menys que el 2024. El grup de fruites i conserves ha encapçalat les vendes a l’octubre amb un valor de 44,2 milions d'euros, 24,64 milions dels quals corresponen a préssecs. Malgrat tot, les vendes de fruites i conserves han suposat menys de la meitat del volum de negoci assolit al setembre. Pel que fa a la carn, les vendes s’han mantingut per sobre dels 25 milions i no s’han vist reflectits els efectes de la pesta porcina africana, ja que el brot es va detectar al novembre.
Per la seva banda, les vendes d’olis i greixos d’origen animal i vegetal s’han enfilat als 36,21 milions, un 2,46% més que al setembre. Aquí destaquen les vendes d’oli d’oliva verge extra, amb una facturació de 18,48 milions, un 6,2% menys que el mes anterior.
Pel que fa a la carn, per tipologies, la de porc fresca o congelada ha assolit els 15,92 milions d'euros (+20,6%), mentre que les de carn i menuts comestibles han retrocedit fins als 1,37 milions (-69,6%). En el boví les vendes han repuntat un 9,6% fins als 3,43 milions.
Un dels grups que més han disminuït les vendes a l’octubre ha estat el de les conserves de carn o peix, que ha passat d’un volum de negoci de 10,15 milions al setembre a 1,34 milions a l’octubre, un 86,8% menys. El gruix d’aquest grup correspon als embotits, amb unes vendes de tan sols 0,56 milions a l’octubre pels 9,04 milions del setembre (-93,8%).
Encara en l’àmbit agroalimentari, el grup de les conserves i els sucs ha crescut un 34,6% fins als 21,05 milions. En concret, les vendes de sucs han assolit els 14,84 milions d’euros, un 52% més.
Per la seva banda, el grup dels residus de la indústria agroalimentària ha generat un volum de negoci de 14,81 milions, un 9,86% més. Per contra, l’exportació d’animals vius ha caigut d’un 56,5%, fins als 4,45 milions. D’aquest import, uns 4,26 milions corresponen al boví (-43,35%).
Entre els grups que més creixen a l’octubre hi ha les màquines i els aparells mecànics, amb unes vendes de 14,3 milions, un 47,72% més.