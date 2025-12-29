Catalunya amplia en 73,5 milions el pressupost de la línia d’ajuts Moves III per cobrir totes les sol·licituds
La mesura permet desencallar les peticions en llista d’espera del programa, obert fins al 31 de desembre
El Govern ha ampliat en 73,5 milions d’euros el pressupost de la línia d’ajuts Moves III, destinada a fomentar la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. Segons ha informat en un comunicat, l’augment permetrà atendre totes les sol·licituds que havien quedat en llista d’espera per la manca de fons i també les que es presentin fins al tancament de la convocatòria, previst per al 31 de desembre. Amb aquesta ampliació, el pressupost total de la línia a Catalunya passa dels 62 als 135 milions d’euros. Aquesta acció s’emmarca en la nova dotació de 400 milions d’euros que va anunciar recentment el govern espanyol per buidar les llistes d’espera.
Fins al moment, la línia d’ajuts per a l’adquisició de vehicles, dotada amb 34,3 milions, ha rebut gairebé 20.000 sol·licituds per un import de 95,5 milions d’euros. D’aquestes, només se n’han concedit 6.200. Pel que fa als punts de recàrrega, la línia comptava amb 25 milions d’euros i ha rebut més de 9.100 sol·licituds, que sumen un total de 26 milions.
En total, l’Institut Català d’Energia (Icaen) ha rebut més de 26.000 expedients vinculats a aquesta convocatòria.
Així mateix, el programa ha contribuït a l’adquisició de 35.250 vehicles i a la instal·lació de 23.800 punts de recàrrega, i ha mobilitzat una inversió de més de 900 milions d’euros.
L'actuació s'insereix en el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030, impulsat pel Govern i que té com a finalitat accelerar la implantació del vehicle electrificat a Catalunya, tot assolint 180.000 noves matriculacions de vehicles electrificats, la creació de 9.000 nous punts de recàrrega de titularitat de la Generalitat i l'estalvi de 470.000 tones de CO₂. En total, el Govern preveu mobilitzar 1.400 milions d'euros en aquest programa.