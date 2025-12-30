MOBILITAT
Incrementen els ajuts per impulsar el cotxe elèctric
A Catalunya, la dotació assolirà els 132 milions d’euros. Per donar resposta a les sol·licituds presentades aquest any
La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (Icaen), ha ampliat en 73,5 milions d’euros –inicialment eren 62 milions– el pressupost del programa Moves III del 2025, destinat a fomentar la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega i que finalitzarà demà. Aquest augment permetrà atendre totes les sol·licituds rebudes fins al moment que havien quedat en llista d’espera a l’haver superat la dotació inicial.
La línia destinada a l’adquisició de vehicles, dotada de 34,3 milions, ha rebut un total de 19.824 sol·licituds d’ajuda per valor de 95,5 milions d’euros. Totes les peticions rebudes i que havien quedat en llista d’espera a l’haver-se esgotat el pressupost podran ser ateses amb aquesta ampliació, sempre que compleixin els requisits establerts. Fins ara, ja s’han atorgat 6.209 sol·licituds per valor de 29,5 milions d’euros i a mesura que es vagin rebent les justificacions s’efectuaran els pagaments.
Punts de recàrrega
Sobre la línia destinada a subvencionar la instal·lació de punts de recàrrega, dotada amb 25 milions d’euros, s’han rebut 9.133 sol·licituds per valor de 26 milions d’euros, i els expedients que quedin en llista d’espera podran atendre’s amb el pressupost romanent de l’ampliació de la línia de vehicles elèctrics.
Fins al moment, el programa Moves III a Catalunya ha contribuït a l’adquisició de 35.250 vehicles i a la instal·lació de 23.800 punts de recàrrega, mobilitzant una inversió de més de 900 milions d’euros.
En aquest sentit, l’actuació s’insereix en el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030, posada en marxa pel Govern central i que té com a finalitat accelerar la implantació del vehicle electrificat.
L’edició 2025 del programa preveu ajuts d’entre 700 i 9.900 euros per a la compra de vehicles de propulsions alternatives (elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible) i ajuts d’entre el 20% i el 80% per a la instal·lació de punts de recàrrega.