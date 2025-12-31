PREUS
La inflació es modera al 2,9% pels carburants
Segons la dada avançada del desembre, que situa l’IPC mitjà anual en el 2,7%. Els aliments pugen més que l’any passat
L’índex de preus de consum (IPC) acabarà aquest mes de desembre en el 2,9% interanual, una dècima menys que al novembre, a causa fonamentalment de la baixada dels preus dels carburants. Segons l’indicador avançat publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), juntament amb els carburants va influir la menor pujada dels preus de lleure i cultura, mentre que van estirar a l’alça els aliments i begudes no alcohòliques, els preus de les quals van pujar més que el desembre de l’any passat. Amb aquesta taxa del desembre, la inflació tancarà l’any amb una mitjana del 2,7%, segons destaca el ministeri d’Economia, que afegeix que aquesta taxa mitjana és una dècima inferior a la del 2024, “permetent que les famílies continuïn recuperant poder adquisitiu”.
Els preus van començar l’any amb una taxa anual del 2,9% i van pujar al 3% al febrer per moderar-se els següents mesos fins al 2% de maig, mínim anual, i després van començar a repuntar fins a tocar el 3,1% a l’octubre, la taxa més alta des de mitjans del 2024. En els últims dos mesos de l’any, l’evolució va tornar a moderar-se lleugerament fins a aquest 2,9%. Quant a la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) la taxa es va mantenir en el 2,6%. Les dades definitives, així com la dada de Lleida, es publicaran el proper 15 de gener.