L’any 2026 arranca amb pujada de pensions, llum més barata i transport subvencionat
El salari mínim inicia l’any congelat en 1.184 euros, però es preveu pujada
L’any 2026 comença amb una pujada de les pensions del 2,7 % i una alça dels salaris al sector públic de l’1,5 %, mentre que la inflació general es moderarà, la factura de la llum baixarà, la de mòbil pujarà i el transport públic continuarà subvencionat. El salari mínim interprofessional (SMI) inicia l’any congelat en 1.184 euros bruts mensuals en 14 pagues, però es preveu que pugi un 3,1 % (37 euros més) amb efecte retroactiu de l’1 de gener, conforme a la recomanació de la comissió d’experts que assessora el Ministeri de Treball. El pronòstic per als salaris pactats en conveni és que pugin de mitjana entre el 3 i el 3,5 %, per sobre de la inflació, que mantindrà un camí descendent fins el 2,1 % a tancament d’any, amb una mitjana anual del 2,4 %, segons Funcas.
Els preus es contindran el 2026 gràcies a la moderació de l’energia i malgrat la resistència a la baixa dels aliments no elaborats, que pujaran menys que el 2025 però amb taxes superiors al 5 % interanual la majoria dels mesos, d’acord amb les previsions de Funcas.
Pensions i sous públics
La pujada general de les pensions serà del 2,7 %, la qual cosa suposarà 570 euros addicionals a l’any per a les persones amb una pensió mitjana de jubilació. Les mínimes pujaran un 7 %, una alça que arribarà a l’11,4 % en el cas de pensionistes amb cònjuge a càrrec i de viudetat amb càrregues familiars. Les pensions no contributives i l’ingrés mínim vital (IMV) també es revaloritzaran un 11,4 %.
Els sous dels empleats públics s’elevaran un 1,5 %, segons el pactat per govern central i sindicats, que contempla un 0,5 % addicional si la inflació acaba sent superior a la pujada inicial.
Energia
Els càrrecs del sistema elèctric, que serveixen per cobrir els costos del sistema en el seu conjunt, s’incrementaran juntament amb els peatges, encara que el Ministeri de Transició Ecològica calcula que la factura de la llum per a una llar mitjana baixarà un 4,7 % el 2026, gràcies a un abaratiment de l’energia impulsat per les renovables. El descens assolirà un 8,55 % en la indústria, un 9,91 % en la indústria electrointensiva i un 4,95 % en el cas de les pimes. El preu de la bombona de butà, que es revisa cada dos mesos, va baixar el passat 18 de novembre un 5 % i està previst que s’actualitzi de nou cap al 20 de gener. També descendirà la tarifa regulada d’últim recurs (TUR) de gas individual sense impostos, que es reduirà un 8,7 % respecte al preu establert el passat 1 d’octubre, i la veïnal es reduirà entre un 5,7 i un 8,3 %.
Els descomptes del bo social energètic –del 42,5 % per als consumidors vulnerables i del 57,5 % per als vulnerables severs– s’estenen tot l’any, així com la prohibició dels talls de subministraments de llum, aigua i gas natural a aquest col·lectiu.
Transports i peatges
Nou abonament únic que integra una sola tarifa de 60 euros mensuals els autobusos interregionals, els trens de rodalies i els de mitja distància. Els serveis estatals d’autobús mantenen la gratuïtat fins els 14 anys, amb un 40 % de descompte per al bo de 10 viatges i un 50 % per al mensual (70 % fins els 26 anys). Per a transports públics de competència autonòmica i local es prorroga l’ajuda estatal, amb gratuïtat infantil, descomptes del 50 % per a joves fins 26 anys i bonificació del 20 % per a la resta d’abonaments.
A Renfe es prorroga l’abonament mensual il·limitat per 20 euros (10 euros per a joves), així com la gratuïtat per a menors de 14 anys. La mitja distància i els Avant especials mantenen descomptes del 40 %. En els Avant generals es prorroga la bonificació del 50 % al bo de 10 viatges.
Les autopistes de peatge gestionades per l’Estat (R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-36, i AP-41) pujaran un màxim anual del 2% des del 2026 i fins 2032, tret de per la congelació prevista per a l’AP-7 Circumval·lació d’Alacant.
Habitatge
L’euríbor a un any, el tipus d’interès més utilitzat a Espanya per a les hipoteques variables, acaba l’any en el 2,2 %, uns 20 punts bàsics menys que al tancament de 2024, encara que en els últims cinc mesos ha mantingut una tendència alcista.
De moment, una hipoteca mitjana d’uns 150.000 euros a 25 anys, amb un interès de l’1 % sobre l’euríbor, estalviarà alguna cosa més de 12 euros al mes o uns 150 a l’any.
Telecomunicacions
Els principals operadors de telecomunicacions pujaran les seues tarifes entorn d’un 4 % empeses per l’increment de costos, especialment dels proveïdors de contingut de televisió. Movistar elevarà les seues tarifes convergents a partir del 13 de gener un 4 % de mitja, un punt percentual menys que el que va pujar el 2024. La pujada més habitual serà d’uns 3 euros per tarifa i mes. Les tarifes d’Orange pujaran un 3,8 % des del 12 de gener, mentre que Vodafone España aplicarà una pujada mitjana del 3,9 % des del 8 de gener.
Correus
Puja 7 cèntims l’enviament de la carta nacional ordinària, amb un límit de 20 grams, passant de 0,89 a 0,96 euros.
Les cartes i postals a Europa pugen a 2 euros, a 2,10 euros per a les altres destinacions internacionals, tret d’Austràlia, Canadà, Estats Units, Japó, Nova Zelanda i Rússia, per als quals costarà 2,65 euros.