Químics, joguets i aranzels al carboni: les lleis europees que entren en vigor el 2026

La Unió Europea activa diverses normes clau impulsades en el marc del Pacte Verd

Banderes de la Unió Europea.

Banderes de la Unió Europea.EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Lluís Serrano
Publicat per
efe

Creat:

Actualitzat:

La Unió Europea (UE) activarà el pròxim 1 de gener de 2026 diverses normes clau impulsades en el marc del Pacte Verd i del reforç del mercat interior, entre les quals destaca l’inici de la fase definitiva del Mecanisme d’Ajustament en Frontera per Carboni (CBAM), conegut com l’'aranzel al carboni' europeu.

A partir d’aquesta data, els importadors de determinats productes intensius en emissions –com l’acer, ferro, ciment, alumini, fertilitzants, hidrogen i electricitat– hauran de pagar pel CO2 incorporat en els béns que entrin a la UE.

Després d’un període transitori entre 2023 i 2025 en què només s’exigia la notificació d’emissions, el sistema passarà a requerir la compra i entrega de certificats CBAM, el preu del qual estarà vinculat al mercat europeu de drets d’emissió (EU ETS).

La mesura busca evitar la fuga de carboni i garantir una competència equitativa entre productors europeus i extracomunitaris.

El juny passat, les institucions de la UE van arribar a un acord per simplificar aquest aranzel que, a la pràctica, eximirà el 90 % de les empreses d’haver de pagar aquest recàrrec una vegada es comenci a aplicar el 2026.

Patronals del sector com l’Associació Espanyola de l’Alumini (AEA) van reclamar aquesta tardor que es paralitzés la seua aplicació fins que es revisessin els seus paràmetres per a aquest metall, ja que van afirmar que, tal com està plantejat, seria un "desastre" per al sector.

Substàncies químiques i llindars de contractació pública

També entrarà en vigor el reglament que crea una plataforma comuna de dades sobre substàncies químiques, destinada a millorar la seguretat, la transparència i la coordinació en la gestió d’informació sobre productes químics a la UE.

La iniciativa reforça el marc regulatori europeu en matèria de salut pública, medi ambient i indústria, i facilita l’accés a dades tant a les autoritats com a empreses i ciutadans.

Així mateix, des de l’1 de gener del 2026 s’aplicaran les actualitzacions dels llindars de contractació pública i concessions per als anys 2026 i 2027, aprovades mitjançant reglaments delegats.

Aquests ajustaments adapten els imports a partir dels quals s’apliquen les normes comunitàries de contractació a l’evolució econòmica i als compromisos internacionals de la UE.

Seguretat dels joguets

Aquell mateix dia entrarà en vigència el nou Reglament sobre la Seguretat dels Joguets, adoptat pel Parlament Europeu i el Consell, que reforça la protecció dels nens, davant substàncies químiques perilloses i millora el compliment de la normativa comunitària.

