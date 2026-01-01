Químics, joguets i aranzels al carboni: les lleis europees que entren en vigor el 2026
La Unió Europea activa diverses normes clau impulsades en el marc del Pacte Verd
La Unió Europea (UE) activarà el pròxim 1 de gener de 2026 diverses normes clau impulsades en el marc del Pacte Verd i del reforç del mercat interior, entre les quals destaca l’inici de la fase definitiva del Mecanisme d’Ajustament en Frontera per Carboni (CBAM), conegut com l’'aranzel al carboni' europeu.
A partir d’aquesta data, els importadors de determinats productes intensius en emissions –com l’acer, ferro, ciment, alumini, fertilitzants, hidrogen i electricitat– hauran de pagar pel CO2 incorporat en els béns que entrin a la UE.
Després d’un període transitori entre 2023 i 2025 en què només s’exigia la notificació d’emissions, el sistema passarà a requerir la compra i entrega de certificats CBAM, el preu del qual estarà vinculat al mercat europeu de drets d’emissió (EU ETS).
La mesura busca evitar la fuga de carboni i garantir una competència equitativa entre productors europeus i extracomunitaris.
El juny passat, les institucions de la UE van arribar a un acord per simplificar aquest aranzel que, a la pràctica, eximirà el 90 % de les empreses d’haver de pagar aquest recàrrec una vegada es comenci a aplicar el 2026.
Patronals del sector com l’Associació Espanyola de l’Alumini (AEA) van reclamar aquesta tardor que es paralitzés la seua aplicació fins que es revisessin els seus paràmetres per a aquest metall, ja que van afirmar que, tal com està plantejat, seria un "desastre" per al sector.
Substàncies químiques i llindars de contractació pública
També entrarà en vigor el reglament que crea una plataforma comuna de dades sobre substàncies químiques, destinada a millorar la seguretat, la transparència i la coordinació en la gestió d’informació sobre productes químics a la UE.
La iniciativa reforça el marc regulatori europeu en matèria de salut pública, medi ambient i indústria, i facilita l’accés a dades tant a les autoritats com a empreses i ciutadans.
Així mateix, des de l’1 de gener del 2026 s’aplicaran les actualitzacions dels llindars de contractació pública i concessions per als anys 2026 i 2027, aprovades mitjançant reglaments delegats.
Aquests ajustaments adapten els imports a partir dels quals s’apliquen les normes comunitàries de contractació a l’evolució econòmica i als compromisos internacionals de la UE.
Seguretat dels joguets
Aquell mateix dia entrarà en vigència el nou Reglament sobre la Seguretat dels Joguets, adoptat pel Parlament Europeu i el Consell, que reforça la protecció dels nens, davant substàncies químiques perilloses i millora el compliment de la normativa comunitària.