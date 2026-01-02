MERCATS
L’Ibex-35 tanca el seu millor any des del 1993 al pujar un 49,27%
L’any 2025 quedarà en la memòria dels mercats espanyols com un exercici històric per a la borsa amb una revalorització del 49,27%, la seua millor marca des del 1993. L’Ibex-35 arrancava el 2025 en els 11.676 punts i tanca l’exercici en els 17.307, posicionant-se com l’índex europeu amb millor comportament en els últims dotze mesos.
En comparació amb els seus homòlegs continentals, el Mib italià va guanyar més del 31% el 2025, el Dax alemany va pujar més del 23% i l’FTSE britànic al voltant del 21%. El Cac francès va ser el que menys va avançar, amb una pujada propera al 10%.
L’any als mercats ha estat marcat per la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, un factor que va provocar fortes turbulències. En aquest context, Europa tanca el 2025 amb un entorn de creixement moderat i una inflació controlada. Les últimes dades publicades per Eurostat situen l’índex de preus de consum (IPC) de l’eurozona en el 2,2% al finalitzar l’any, lleugerament per sobre de l’objectiu del BCE.