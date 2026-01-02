ALTA VELOCITAT
Renfe crea un nou mètode de pagament pels usuaris d'Avant amb el qual podran estalviar-se fins a 3.600 euros anuals
Es diu 'Pase Vía' i funciona amb el mètode "paga segons els viatges", amb el qual aplicarà descomptes a partir dels 20 trajectes per trimestre
Renfe ha llançat el sistema 'Pase Vía' per als clients habituals dels serveis Avant, destinat a incentivar el transport ferroviari mitjançant un model de pagament adaptat a la freqüència d'ús. Aquesta iniciativa, presentada aquest divendres amb comunicat de la companyia, vol oferir alternatives més flexibles per a les persones que utilitzen l'alta velocitat, sovint entre ciutats.
Amb el 'Pase Vía', cada viatger paga només pels trajectes realitzats al llarg d'un trimestre. El descompte aplicat s'incrementa a mesura que augmenta el nombre de desplaçaments, començant per una reducció del 45% en el primer trajecte i assolint fins al 90% en cas de superar els 120 viatges durant el període. D'acord amb dades difoses per l'operadora ferroviària, una persona amb un ús molt recurrent que gasta més de 5.000 euros anuals pot arribar a estalviar-se més de 3.600 euros. Això suposa que el bitllet senzill, habitualment de 22,80 euros, pot rebaixar-se fins als 6,40 euros per trajecte.
Per beneficiar-se d’aquests descomptes cal subscriure’s aquest sistema, que és gratuït, i exigeix fer un mínim de 20 viatges durant un trimestre natural o 10 durant 45 dies. En cas de no aconseguir aquesta xifra, s'aplicarà un càrrec per la diferència entre els 20 o 10 viatges obligatoris i els efectivament realitzats.
El ‘Pase Vía’ és personal, nominatiu i intransferible i permet fer viatges en tots els serveis Avant, amb independència de l’origen i destinació. També dona l’opció de reservar plaça gratuïtament i fer la cancel·lació sense cost fins a 60 minuts abans de la sortida del tren.
Aquest nou sistema de pagament és una mesura impulsada pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per oferir “solucions més flexibles, senzilles i ajudes a les necessitats” dels viatgers. S’emmarca en el Pla de Millores dels Serveis Avant i, d’altra banda, l’operadora ferroviària subratlla que la mesura és complementària a les bonificacions del transport públic.