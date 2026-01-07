Aquestes són les noves obligacions laborals en matèria de mobilitat sostenible
La Llei 9/2025 introdueix el Pla de Mobilitat Sostenible al Treball (PMST) per a grans empreses, buscant reduir l'ús del vehicle privat i millorar la qualitat de l'aire.
La Llei 9/2025, de 3 de desembre, marca un abans i un després en la gestió de la mobilitat al nostre territori. Aquesta normativa estableix les bases per a un sistema de mobilitat sostenible, just i inclusiu, amb l'objectiu d'impulsar la cohesió social i territorial, fomentar un desenvolupament econòmic resilient i, crucialment, reduir els gasos d'efecte hivernacle i altres contaminants, millorant així la qualitat de l'aire. Entre les seves disposicions més destacades, s'inclouen noves obligacions empresarials en matèria de mobilitat sostenible al treball, dirigides principalment a centres amb un volum significatiu d'activitat.
Aquestes mesures, que entren en vigor amb la llei, busquen minimitzar l'ús majoritari del vehicle privat, una modalitat de transport que no només contribueix a la contaminació atmosfèrica, sinó que també és una de les principals causes de la congestió urbana i l'estrès associat als embussos diaris. La legislació no s'aplica a totes les organitzacions, sinó que es focalitza en aquells centres de treball amb més volum d'activitat. Concretament, les empreses que disposin de més de 200 persones treballadores o de més de 100 treballadors per torn, queden subjectes a aquestes noves exigències. En cas de tenir diversos centres a la mateixa ubicació, la llei incentiva la coordinació per a solucions de mobilitat conjunta.
El Pla de Mobilitat Sostenible al Treball (PMST)
La principal obligació que sorgeix d'aquesta nova legislació és l'elaboració d'un Pla de Mobilitat Sostenible al Treball (PMST). Les empreses afectades hauran de tenir aquest document preparat i implementat abans del 5 de desembre de 2027. El PMST es concep com una eina essencial per a organitzar i racionalitzar els desplaçaments de tots els actors vinculats al centre de treball: empleats, proveïdors i clients. El seu doble objectiu és clar: d'una banda, reduir les emissions contaminants i, de l'altra, millorar la seguretat i la qualitat de vida dels treballadors en els seus trajectes diaris cap a la feina.
Aspectes clau en l'elaboració del PMST
L'elaboració dels PMST requereix un procés de negociació. Aquests plans han de ser negociats amb la representació legal de les persones treballadores. En aquelles organitzacions on no hi hagi aquesta representació, es constituirà una comissió negociadora amb la representació de l'empresa i els sindicats més representatius del sector. Aquesta metodologia és similar a la ja establerta per als plans d'igualtat.
És fonamental que els PMST tinguin en compte la mobilitat no només dels empleats, sinó també la de proveïdors, visitants i qualsevol persona que necessiti accedir al centre de treball. A més, han d'estar en sintonia amb el pla de mobilitat sostenible de l'entitat local on s'ubiqui el centre.
La Llei 9/2025 proposa un ampli ventall de solucions de mobilitat sostenible que es poden incloure en aquests plans. Entre elles destaquen l'impuls de la mobilitat activa (caminar, bicicleta), l'ús del transport col·lectiu (públic o organitzat per l'empresa), la mobilitat de baixes emissions (vehicles elèctrics o híbrids) i les solucions de mobilitat compartida (carsharing, motosharing) o col·laborativa (carpooling). També es preveuen mesures per facilitar l'ús i la recàrrega de vehicles de zero emissions, la implementació del teletreball quan sigui factible, i accions per a la millora de la seguretat viària i la prevenció d'accidents. Per a les emissions que no es puguin eliminar, l'empresa podrà articular mecanismes de compensació ambiental.
Incentius i seguiment
Amb l'objectiu d'incentivar l'adopció de pràctiques sostenibles, la Llei 9/2025 contempla que les organitzacions obligades puguin oferir als seus treballadors targetes de transport amb règim fiscal favorable, gestionades per empreses autoritzades i d'acord amb la normativa vigent de l'IRPF.
La llei no es limita a exigir la creació del pla, sinó que assegura la seva efectivitat mitjançant un sistema de vigilància contínua i la designació de perfils responsables dins de l'organització. Un cop aprovat el PMST, les empreses hauran d'avaluar el grau de compliment de les seves mesures, elaborant un informe de seguiment obligatori cada dos anys. Aquest document serà clau per analitzar l'eficàcia de les actuacions i ajustar-les si cal per assolir els objectius de sostenibilitat establerts.
A més, els PMST seran objecte d'inscripció a l'Espai de Dades Integrat de Mobilitat (EDIM), tal com preveu l'article 13 de la Llei. Aquest espai inclourà un registre específic amb els paràmetres i indicadors més rellevants, que es definiran en el marc del Fòrum Territorial de Mobilitat Sostenible.
Règim sancionador
L'incompliment de l'obligació de disposar d'un PMST o de no realitzar el seu seguiment en els terminis establerts es considera una infracció de caràcter lleu. Les sancions econòmiques previstes per a aquestes infraccions oscil·len entre els 101 i els 2.000 euros. S'estableix un termini de prescripció de sis mesos tant per a la infracció com per a la sanció corresponent.