Les rebaixes generaran 1.255 contractes a Lleida, un 4,6% més que fa un any
Segons Randstad, que xifra un lleu descens de les contractacions en el conjunt de Catalunya
Les rebaixes generaran 26.170 contractes a Catalunya, un 0,3% menys dels que es van signar l'any passat (26.250), segons les previsions de l'empresa de recursos humans Randstad. La majoria es firmaran a Barcelona (19.995), on es preveu que baixin un 0,6% interanual. També baixaran a Girona, un 2,1%, fins als 2.515.
En canvi, a Lleida augmentaran fins a les 1.255 signatures (+4,6%) i a Tarragona fins a les 2.405 (+1,9%). De nou, Catalunya és la comunitat de l'Estat on es preveu més contractació per a la campanya de rebaixes que en la majoria d'establiments arrenca aquest dimecres.
A tot l'Estat, Randstad calcula que es generaran 143.500 contractes, un 2,5% més que l'any passat, la majoria en el sector del transport i la logística.