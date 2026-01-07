LinkedIn comparteix les feines més sol·licitades aquest any: els enginyers i experts en IA, els més demanats
Més de la meitat dels enquestats per la plataforma creuen que trobar feina avui en dia és més complicat que fa un any
Un informe recent de LinkedIn preveu que els llocs de treball vinculats a la intel·ligència artificial (IA), l'enginyeria i la logística seran els més sol·licitats durant l'any 2026. Aquesta anàlisi, que classifica les 25 professions amb projecció més alta, arriba en un moment en què el mercat laboral mostra signes d'incertesa. De fet, més de la meitat dels professionals enquestats a Espanya, concretament un 58%, considera que trobar feina és actualment més complicat que el 2025. Per afrontar aquests reptes, LinkedIn ha anunciat la introducció de dues noves eines basades en IA per optimitzar la recerca de feina.
Entre les professions que lideraran el mercat laboral el 2026, la plataforma destaca l'enginyer d'IA, l'analista de logística, el responsable d'assumptes públics, el consultor de processos de negoci, el responsable de compres i l'emprenedor. A més, la xarxa social revela en una enquesta que el 67% dels treballadors espanyols enquestats se senten poc preparats per trobar una nova feina aquest 2026. Aquesta sensació s'intensifica per un entorn laboral cada cop més exigent i competitiu, impulsat per l'emergència de noves tecnologies.
Virginia Collera, responsable de LinkedIn Notícies Espanya i Amèrica Llatina, subratlla que "el mercat laboral està travessant un moment de transformació accelerada, en el qual molts professionals saben que volen canviar de treball, però no sempre tenen clar cap a on donar el següent pas".
Noves eines d'IA per a la recerca de feina
Amb l'objectiu de donar suport als professionals i millorar la seva preparació de cara al 2026, LinkedIn ha anunciat la implementació a Espanya de dues innovadores eines basades en intel·ligència artificial. Aquestes funcionalitats estan dissenyades per facilitar i optimitzar el procés de cerca d'ocupació. La primera, anomenada 'AI-powered job search', permetrà als usuaris descriure de manera senzilla el tipus de feina que busquen i rebre suggeriments de llocs de treball que s'ajustin a les seves preferències.
D'altra banda, 'LinkedIn Job Match' oferirà una visió clara del grau d'adequació entre les habilitats dels candidats i els requisits de cada oferta, ajudant-los a centrar les seves candidatures en aquells llocs on millor encaixen. Rosalen Ramos, 'senior account director & career expert' a LinkedIn, destaca la importància de "analitzar les tendències del sector, reflexionar sobre el tipus de rol que es busca i mantenir el perfil professional actualitzat" com a passos fonamentals per guanyar confiança durant tot el procés de recerca.