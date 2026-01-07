LABORAL
El Suprem avala pactes individuals sobre el teletreball
Descarta que vulnerin la llibertat sindical
El Tribunal Suprem ha rebutjat que la implantació d’un sistema voluntari de teletreball basat en acords individuals vulneri la llibertat sindical o el dret a la negociació col·lectiva. En una sentència datada del passat 11 de novembre a la qual ha tingut accés EFE, la sala social desestima un recurs de cassació presentat pel sindicat Alternativa Sindical de Classe (ASC) contra una sentència del maig del 2024 de l’Audiència Nacional. El sindicat havia plantejat una demanda de conflicte col·lectiu per vulneració de la llibertat sindical després que l’empresa de serveis digitals Ayesa decidís implantar de forma unilateral un sistema voluntari de prestació de serveis mitjançant teletreball amb acords individuals amb cada treballador. L’empresa defensava que, a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, i a causa dels riscos per a la salut dels treballadors, era convenient implantar, en funció de les possibilitats de l’activitat i el projecte, una combinació de treball presencial i teletreball. El sindicat va rebutjar el nou sistema i va exigir que les condicions de treball es pactessin mitjançant la negociació amb els representants dels treballadors.