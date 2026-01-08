LABORAL
Treball planteja apujar 37 euros l'SMI, que beneficiaria 23.000 lleidatans
La proposta suposa un increment del 3,1% i situa el salari mínim en 1.221 euros en 14 pagues. Seguiria exempt de tributació i els agents socials ho estudien
El ministeri de Treball va plantejar ahir en una reunió als agents socials una pujada del 3,1% del salari mínim interprofessional (SMI) per a aquest any 2026, mantenint aquesta referència retributiva exempta de tributació, fet que suposaria elevar l’SMI de 1.184 a 1.221 euros bruts mensuals en catorze pagues (37 euros més), un increment de què es beneficiarien més de 23.000 lleidatans.
Aquesta quantia, que s’aplicaria amb efectes retroactius des de l’1 de gener una vegada aprovada, coincideix amb una de les dos opcions plantejades pel Comitè d’Experts que assessora el Govern central sobre l’SMI, que havia suggerit per a aquest any un augment del 3,1% si el salari mínim continuava sense tributar en l’IRPF o del 4,7% si passava a tributar.
El Govern espanyol també va posar sobre la taula la seua intenció d’“explorar” amb el ministeri d’Hisenda “la possibilitat de relaxar les regles de desindexació que tenen a veure amb l’afectació als contractes públics dels salaris”.
Fa anys que CEOE i Cepyme reclamen al Govern d’Espanya l’actualització dels contractes públics conforme a les pujades de l’SMI per poder traslladar a l’administració aquest augment de costos laborals que resten rendibilitat a les licitacions.
En la reunió d’ahir no es va abordar la reforma de les regles de compensació i absorció salarial, que aniria en un altre decret diferent, encara que els sindicats ja van avisar que serà difícil arribar a un consens si no hi ha un compromís per part del Govern central que reformarà la regulació d’aquesta renda mínima per evitar que els plus salarials absorbeixin els increments de l’SMI.
Per a l’Executiu aquest SMI de 1.221 euros, que quedaria exempt de tributació en l’IRPF, compliria dos objectius. D’una banda, es mantindria la referència del 60% del salari net establert en la Carta Social Europea i, per una altra, permetria conservar el poder adquisitiu dels perceptors del salari mínim.
“Aquesta referència del 3,1% la considerem, per descomptat, molt vàlida per protegir els treballadors. És una referència positiva i que considerem que també es tracta d’una referència equilibrada per poder continuar compaginant unes bones xifres de creixement i que aquestes reverteixin, en aquest cas, en els treballadors”, va assenyalar.
És per això que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va fer una crida a sindicats i a empresaris per intentar arribar a un acord sobre la pujada.