Les 15 pràctiques que poden enganyar els consumidors a les rebaixes
Facua-Consumidors en Acció ha elaborat un llistat amb les 15 principals “preses de pèl” que poden patir els consumidors durant el període de rebaixes, pràctiques davant de les quals es pot reclamar i interposar denúncies davant de les autoritats de consum, ja que poden comportar sancions.
L’organització denuncia, entre altres irregularitats, que alguns comerços anuncien rebaixes de forma enganyosa, amb cartells promocionals que ocupen més espai que els propis productes descomptats, malgrat que la llei exigeix que almenys la meitat dels articles estiguin rebaixats per publicitar aquest període.
Facua adverteix també de la venda de productes utilitzats com si fossin nous, com consoles que contenen discos d’anteriors compradors, o de peces fabricades expressament per a les rebaixes, el preu del qual mai no va ser superior a l’anunciat com “rebaixat”. A més, assenyala que molts establiments prolonguen les rebaixes durant setmanes encara que amb prou feines quedin articles amb descompte.
L’associació recorda que els drets dels consumidors es mantenen durant les rebaixes, especialment en cas de productes defectuosos, que han de ser reparats, substituïts o reemborsats. També alerta sobre pràctiques com reduir la garantia legal, rebutjar pagaments amb targeta, limitar devolucions o anunciar grans descomptes que només afecten a uns quants articles.
Facua anima els consumidors a reclamar i denunciar aquestes pràctiques per frenar abusos i garantir unes rebaixes transparents i legals.