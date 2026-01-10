SUBSIDIS
L’Ingrés Mínim Vital deixa a Lleida ajuts mitjans de només 134 €/mes
L'IMV és a Ponent més escàs i repartit que la mitjana estatal || Dona 468 € per a llars de més de 3 membres
L’IMV, l’Ingrés Mínim Vital, resulta a Lleida més escàs i més repartit que la mitjana estatal. De fet, la demarcació de Ponent es troba en aquestes dues classificacions a la zona de la cua, segons indiquen les dades difoses ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions que dirigeix Elma Saiz.
Les dades nuclears de l’informe situen l’ajuda mitjana de les llars lleidatanes en 468,38 euros, gairebé quinze per sota dels 483,08 euros que marca la mitjana estatal malgrat que una mica més de dotze per sobre de la catalana, que és de 456,32.
Les posicions empitjoren encara més quan s’observen dos factors de distribució: els 3,48 destinataris de cada ajuda situen la ràtio provincial de Lleida només per sota de les de Saragossa, Múrcia, Sòria i Terol i empatada amb Tarragona (sense incloure les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla), i el repartiment deixa una ajuda mitjana de 134,42 euros per persona que només supera la de setze províncies, cap de les quals catalana.
L’ajuda mitjana per destinatari ascendeix a 158,19 euros a escala estatal i a 138,94 en l’autonòmica, en els dos casos amb un hàndicap més acusat que quan la comparació s’efectua per llars completes.
El ministeri d’Inclusió comptabilitza a Lleida 6.331 unitats de convivència perceptores de l’IMV i un total de 22.060 perceptors, unes xifres que deixen una nòmina mensual de 2,96 milions d’euros. Una mica més de la meitat dels destinataris de l’ajuda, 12.716 de 22.060 (57,6%), perceben el CAPI o Complement d’Ajuda per a la Infància, que a Lleida suposa una quantia mitjana de 35,26 euros per perceptor.
“El 2026, la revalorització de les quanties de l’IMV serà de l’11,4%, molt per sobre de l’IPC. La lluita contra la pobresa severa és la nostra prioritat, en particular la infantil, i en aquesta lluita, l’Ingrés Mínim Vital juga un paper molt important, per la qual cosa ha de tenir una quantia digna que permeti transitar a una situació millor”, va dir la ministra Elma Saiz.
El nombre de llars beneficiàries de l’IMV a tot l’Estat ascendeix a 799.553, dels quals 134.672 són monoparentals. Des de la seua posada en marxa, l’IMV ha donat cobertura a prop de 3,4 milions de persones, gairebé la meitat nens i adolescents.