INFLACIÓ
Cafè, cacau o carn, entre els aliments que més es van encarir el 2025
El BCE creu que aquest augment en els preus es deu, en part, al canvi climàtic
El cafè, el te, el cacau i la carn són els aliments que més es van encarir durant l’any passat, arribant a comptabilitzar més del cinquanta per cent de la taxa d’inflació anual dels aliments els últims mesos, segons destaca el Banc Central Europeu (BCE), que atribueix aquest augment en part al canvi climàtic. En aquest sentit, assenyala que la forta pujada dels preus de matèries primeres alimentàries és una causa important de l’encariment dels aliments i reflecteix el clima extrem, així com altres factors estructurals.
Per la seua part, els preus de la carn europea, especialment la de boví, han pujat a causa de la caiguda estructural de l’oferta i una demanda robusta. Els preus de la carn europea en origen van arribar a un màxim el juny del 2025, quan eren un 17% més elevats que el gener del 2024, encara que en la segona part de l’any van baixar.
El costat positiu és que de cara a aquest any el BCE preveu una moderació de l’encariment dels aliments, que se situarà en el 2,1% en el tercer trimestre d’aquest any i que estarà en nivells moderats fins al 2028. La inflació dels aliments s’ha situat en una mitjana del 2,9 per cent el 2025, amb xifres des del gener fins al novembre, després d’haver-se disparat fins al 15,5 per cent el març del 2023.