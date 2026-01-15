Lleida va tancar el 2025 amb una inflació del 2,7%
La variació mensual de l'IPC va ser de dos dècimes el desembre
L’Índex de Preus del Consum (IPC) va pujar dos dècimes al desembre fins al 2,7% a la província de Lleida, segons dades publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta d’una variació d’una dècima més per sobre del que van experimentar els preus a la demarcació de Lleida el desembre de 2024.
Els preus que més pugen són els dels aliments i les begudes, fins al 3,4% (6 dècimes), mentre que els de les begudes alcohòliques i el tabac baixen fins al 3,7%.
Al conjunt de Catalunya la inflació s’ha moderat una dècima al desembre i va tancar el 2025 amb una variació del 2,5%. Els aliments acaben l’exercici amb una alça de preus del 2,7%, encapçalat pels ous, que continuen un 20% més cars.