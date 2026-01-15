EMPRESES
Raimat inaugura la depuradora natural més gran d’Europa
A través d’un sistema d’aiguamolls al mig de les vinyes que purifiquen 80.000 litres d’aigua al dia. Un pas més del celler en la seua aposta per la sostenibilitat
El celler Raimat, part de la DO Costers del Segre, ha posat en marxa un innovador sistema de depuració d’aigua a través de processos naturals que requereixen un consum energètic mínim i no genera residus. Aquest projecte pioner, que Raimat ha desenvolupat de manera conjunta amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant prop de dos anys, s’ha concretat en l’habilitació d’uns aiguamolls de 40.000 metres quadrats –els més grans d’Europa en aquesta tipologia– situats al mig de les vinyes, que tenen capacitat per purificar 80.000 litres d’aigua al dia sense pràcticament utilitzar energia, aprofitant el desnivell del terreny.
Estalvi de 65,6 tones de CO2
Quan aquesta nova depuradora es trobi en ple rendiment, la qual cosa es preveu per d’aquí a un any, permetrà al celler una reducció del consum energètic d’uns 200.000 kWh, cosa que evitarà l’emissió de 65,6 tones de CO2 cada any, equivalent al que consumeixen 30.000 cotxes circulant durant un dia.
“Hem condicionat fins a vuit basses a diferents nivells i l’aigua, en comptes de depurar-se químicament, ho fa biològicament, amb els joncs plantats dins dels aiguamolls i amb la grava que actua com un macrofiltre”, explica Joan Esteve, director de Raimat. Aquesta tècnica, a més de reduir la petjada de carboni del celler, contribueix a la millora de la biodiversitat de l’entorn, ja que les plantes que s’utilitzen en el procés afavoreixen la creació de nous hàbitats naturals.
Juntament amb la nova depuradora, el celler ha incorporat aquest any dos novetats mediambientals rellevants.
D’una banda, ha posat en marxa una planta pròpia de compostatge, que permet transformar els residus orgànics en compost per enriquir els sòls de les vinyes. De l’altra, ha reduït un 20% el consum d’aigua a les vinyes gràcies a la combinació del reg de precisió i sota terra, una tècnica que porta l’aigua directament a les arrels, a 40 centímetres de profunditat, minimitzant l’evaporació.
Aquests avenços reforcen el compromís de Raimat amb l’economia circular, la regeneració del sòl, la reducció d’emissions de CO2 i l’estalvi hídric i energètic.