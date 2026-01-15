AGRICULTURA
Sánchez vol facilitar terres a joves pagesos i més ajuts de la PAC
Vol destinar un 10% al relleu generacional
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va apostar ahir per facilitar terres als joves agricultors, posant a la seua disposició fins a 17.000 finques propietat de l’Estat, i plantejant més ajuts de la política agrària comuna (PAC) per afavorir el relleu al camp. Després de reunir-se amb joves agricultors, el president va assenyalar que l’Administració General de l’Estat posarà unes 17.000 finques rústiques a disposició de joves, dones i nous professionals agraris.
En aquest sentit, es valorarà l’aptitud agrícola i ramadera d’aquestes finques per poder destinar-les a projectes productius que generin ocupació, fixin població rural i facilitin el desenvolupament dels joves. Aquestes parcel·les estaran disponibles en una nova plataforma d’innovació i mobilització de terres agràries denominada Terra Jove, liderada pel ministeri d’Agricultura. També es preveu la inclusió de finques de bancs de terres autonòmics i locals que s’adhereixin a la plataforma, que recollirà informació sobre finançament, normativa de transmissió i fiscalitat. Sánchez preveu que la iniciativa es posi en marxa aviat amb l’aprovació d’un decret.
D’altra banda, va assegurar que Espanya defensarà que un 10% dels recursos per a la política agrària comuna (PAC) el 2028-2034 siguin per al relleu generacional al camp, superior a la proposta del 6% de la Comissió Europea. El Govern espanyol vol que el pressupost general comunitari sigui del 2% de la renda estatal bruta disponible, segons Sánchez, que advoca per més ambició i una PAC “forta”. D’altra banda, Agricultura treballa en la llei d’agricultura familiar, que inclourà qüestions com el relleu, la igualtat i la titularitat compartida d’explotacions.