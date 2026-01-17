LABORAL
La càrrega burocràtica costa als autònoms lleidatans 110 milions
A l’any, i cada un destina una mitjana de 200 hores als tràmits administratius. ATA reclama reduir la paperassa, que es multiplica quan compten amb assalariats
La càrrega burocràtica que suporten els més de 36.600 autònoms de la demarcació de Lleida costa anualment al col·lectiu uns 110 milions d’euros i 7,3 milions d’hores. Així ho denuncia l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), que explica que cada treballador per compte propi destina a Catalunya una mitjana de 200 hores a l’any exclusivament a fer tràmits amb les diferents administracions i al compliment de les seues obligacions fiscals, laborals i de Seguretat Social.
Aquesta dedicació no només suposa una pèrdua de temps productiu, sinó que té un impacte econòmic directe, asseguren. Tenint en compte un cost mitjà de 15 euros per hora, aquestes 200 hores anuals representen un cost de 3.000 euros per autònom.
Segons els càlculs d’ATA, en una activitat en què la jornada mitjana és de 47 hores setmanals, l’autònom dedica quatre hores del seu negoci o del seu descans a complir amb l’administració.
El 92% assenyala al baròmetre d’ATA de tancament de 2025 que les traves burocràtiques han pujat l’últim any, la qual cosa no només representa un cost afegit, sinó que minva dràsticament la seua capacitat de conciliació.
De fet, la reducció de la burocràcia, passant de quatre declaracions fiscals a dos o fins i tot a una d’anual, com a principal exemple, és una de les tres mesures urgents que han marcat els autònoms com a prioritària a l’últim baròmetre.
La situació s’agreuja per a aquells que tenen treballadors al seu càrrec. Per a aquests, l’augment de la càrrega administrativa és exponencial, ja que als tràmits personals com a autònom han de sumar totes les obligacions laborals i normatives pròpies dels ocupadors, que són cada vegada més complexes i exigents.
Per tot això, ATA Catalunya demana a l’Administració que “ens escolti, que entengui la nostra realitat i que legisli i actuï en conseqüència”.
Paral·lelament, la Generalitat va informar que el departament d’Empresa destinarà aquest any 30 milions d’euros a ajuts a treballadors autònoms a través de tres iniciatives de què es beneficiaran 3.700 persones. El programa que més pressupost rebrà serà el TU+1, amb 13,8 milions per subvencionar la contractació indefinida per part de treballadors per compte propi sense assalariats a càrrec de 704 aturats. El programa per a l’Autoocupació de joves rebrà 14,1 milions i el Consolida’t, 1,5 milions.