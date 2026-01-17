La UE firma avui l’acord amb el Mercosur
Els països del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai) i la Unió Europea tenen previst firmar avui, a Asunción, l’anhelat acord de lliure comerç que porten gairebé vint-i-sis anys negociant, en un moment de creixent proteccionisme i tensions geopolítiques. El sector agrari europeu, i França entre altres estats, s’han manifestat des de fa setmanes en contra de l’acord al considerar que no podran competir amb les condicions més avantatjoses amb les quals els productes del Mercosur entraran al mercat comunitari.