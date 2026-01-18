29
L’oli de Lleida atreu joves que busquen qualitat, preu just i quilòmetre zero
Compradors de diferents punts de Catalunya que s’interessen per l’elaboració
Les vendes a la Fira de l’Oli de les Borges augmenten respecte a les de l’any, segons cooperatives, productors i molins privats, que valoren de forma positiva el volum de visitants que s’interessen pel producte de qualitat, preu just i de km 0. La majoria de compradors arriben de diferents punts de la geografia catalana.
L’oli d’oliva verge extra elaborat a la demarcació de Lleida guanya terreny entre els consumidors joves, especialment aquells que valoren la qualitat, l’origen local i preu ajustat. Així es desprèn de la demanda d’oli a la 29 Fira de l’Oli Verge Extra de les Borges Blanques, que aquest cap de setmana ha incrementat el volum de vendes i la presència de visitants de les diferents províncies catalanes. El president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, va assegurar que les vendes d’aquesta edició “estan sent una sorpresa” i va destacar el creixent interès pels envasos de mig litre i un litre, en detriment de les tradicionals garrafes de dos i cinc litres, encara que també van tenir la seua clientela. “Cada vegada més els compradors prioritzen la qualitat i el producte ben elaborat, sense mirar tant el preu”, van coincidir diversos productors. També els titulars de molins particulars com Albium de l’Albi van apuntar que molts clients arriben a la fira tenint molt clar el producte que volen adquirir. “El coneixen d’altres anys o saben que ha obtingut algun guardó”, van explicar. “La majoria pregunten per tot el procés d’elaboració i els costos per valorar el producte acabat.”
L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va destacar que “la fira ja no és només un punt de venda, sinó un espai de cultura de l’oli, on es parla de gastronomia, paisatge i solidaritat”.
Malgrat la pluja, la jornada va reunir nombrós públic que va participar en activitats divulgatives i degustacions centrades en el valor de l’oli d’oliva verge extra.
El vessant solidari de la fira es va mantenir amb la trobada Sembrant solidaritat, que va reunir productors de les Terres de l’Ebre i de Cisjordània, i amb l’Aplec & Oli, una caragolada popular els beneficis de la qual es destinaran al municipi de Santa Bàrbara per ajudar a pal·liar els danys de l’última dana. A més, el projecte Arrels que uneixen terres referma el compromís del certamen amb la defensa de la terra i la producció d’oli a Palestina.
Cuiners d’altura
Quant a una de les activitats centrals del dia d’ahir van destacar les demostracions de cuina i tastos de la mà de cuiners d’altura com Pep Moreno del restaurant Deliranto de Salou, Ada Parellada del restaurant Semproniana de Barcelona o els lleidatans Montserrat Guardiola del restaurant Celler del Roser, Mercè Camins del Bellera de Lleida, Jordi Pallàs del restaurant Aimia de Lleida, o Marc Raluy del Saroa de Lleida. Així mateix, es van oferir vuit tastos d’oli a l’Oleoteca per descobrir els diferents vessants de l’oli d’oliva verge extra.
Oli i torró: productes de territori i amb segells de qualitat
Amb la voluntat de generar complicitats entre productes que comparteixen valors com la qualitat, l’artesania i el reconeixement d’origen, la DOP Les Garrigues es va agermanar amb la IGP Torró d’Agramunt. El president de la DO Garrigues, Enric Dalmau, i el de la IGP Torró d’Agramunt, Fèlix Valero, van destacar que els dos segells protegeixen productes vinculats al territori.