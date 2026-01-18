POLÍTICA
La UE desatén les queixes d’agricultors i ramaders i firma l’acord amb Mercosur
Brussel·les afirma que el pacte envia un senyal “contundent” davant dels aranzels. Els pagesos alerten que competiran en condicions desiguals i que està en joc la sobirania alimentària
El Mercosur i la Unió Europea van firmar ahir, a Asunción (Paraguai) i després de 26 anys de negociacions, un històric acord de lliure comerç que donarà lloc a una de les zones més integrades del món, amb 720 milions de persones. Tot malgrat les mobilitzacions d’agricultors i ramaders, que adverteixen que competiran en condicions desiguals i que en aquests països es permet l’ús de pesticides i fertilitzants, a més d’hormones, per a la producció d’aliments que estan prohibits a Europa.
Així, el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, i els cancellers dels països del Mercosur (l’Argentina, el Brasil,el Paraguai i l’Uruguai), van segellar el tractat en un acte al Paraguai davant de centenars de convidats i entre forts aplaudiments.
El pacte permetrà als dos blocs, que junts sumen 31 països i representen prop d’un quart de l’economia mundial, reduir o eliminar gradualment els aranzels per al voltant del 90% de les seues importacions i exportacions.
A la cerimònia van assistir, en qualitat de testimonis, tres dels quatre presidents dels països del Mercat Comú del Sud (Mercosur): Javier Milei (l’Argentina), Santiago Peña (el Paraguai) i Yamandú Orsi (l’Uruguai). L’únic absent va ser el brasiler Luiz Inácio Lula da Silva, un dels grans impulsors de l’acord amb els europeus i que no hi va acudir per canvis de protocol d’última hora.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va dir en el seu discurs que el tractat envia un missatge “fort” davant els aranzels i “l’aïllament” creixent al món. Precisament ahir, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar aranzels del 10% des del febrer als països que enviïn tropes a Groenlàndia (vegeu més informació a la pàgina 22).
La firma es produeix enmig de les protestes dels pagesos europeus, com les de la setmana passada a Lleida i el conjunt de Catalunya, que rebutgen de forma frontal un acord que consideren que promou la competència deslleial amb els agricultors i ramaders sud-americans.
El competitiu sector agropecuari dels països del Mercosur serà un dels grans beneficiats del pacte, igual com la indústria europea, per als quals s’obriran les portes d’un mercat sud-americà històricament tancat per a productes com equips elèctrics, màquines i automòbils. Els agricultors i ramaders lleidatans se senten moneda de canvi amb afirmacions com que “Europa posa en risc les nostres finques i les nostres granges per tal de poder vendre més cotxes”.
Sectors
L’acord inclou salvaguardes bilaterals en què es concedeix el dret a intervenir, si es produeix un gran desequilibri de preus o volum. Però els pagesos desconfien que puguin servir per a alguna cosa i, al contrari, consideren que l’acord desequilibrat desembocarà en més tancaments d’explotacions a Europa i la pèrdua de sobirania alimentària.
Així, entre els sectors que temen més els efectes destaquen el del pollastre i el boví, mentre que el vitivinícola i l’oleíocola podrien guanyar vendes a Mercosur.